《香港报摘》--信报5月7日

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
* 头版头条:
--欧洲政坛全面洗牌,法国昨天举行总统大选,现任总统萨尔科齐将成为第11个遭经济危机赶下台的欧洲元首,对手奥朗德有望为法国17年来首任社会党总统.加上希腊支持援助该国方案的两大政党在同日选举的表现较预期的更恶劣,意味过去两年以紧缩财政为主的应对欧债危机路线需要大调整.欧罗区各国新一轮密集谈判又来临,市场将又要静候欧洲如何处理欧债危机.
* 其他:
--瑞银财富管理研究部董事兼大宗商品研究主管Dominic Schnider认为,短期内应避免购买黄金,其对黄金的12个月目标价已由年初的每盎司2,200美元降至每盎司1,820美元,而三个月的短期目标价更降至1,520美元.
--市场认同收购伦敦金属交易所(LME)能够满足港交所(0388.HK)拓展商品交易的计划,关键是以过百倍的市盈率收购,引来物非所值的负面批评.有分析指出,当LME的会员和股东身份分割后,追求盈利的诱因将减低收购的估值.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo