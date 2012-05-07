《香港报摘》--信报5月7日

* 头版头条:

--欧洲政坛全面洗牌,法国昨天举行总统大选,现任总统萨尔科齐将成为第11个遭经济危机赶下台的欧洲元首,对手奥朗德有望为法国17年来首任社会党总统.加上希腊支持援助该国方案的两大政党在同日选举的表现较预期的更恶劣,意味过去两年以紧缩财政为主的应对欧债危机路线需要大调整.欧罗区各国新一轮密集谈判又来临,市场将又要静候欧洲如何处理欧债危机.

* 其他:

--瑞银财富管理研究部董事兼大宗商品研究主管Dominic Schnider认为,短期内应避免购买黄金,其对黄金的12个月目标价已由年初的每盎司2,200美元降至每盎司1,820美元,而三个月的短期目标价更降至1,520美元.

--市场认同收购伦敦金属交易所(LME)能够满足港交所(0388.HK)拓展商品交易的计划,关键是以过百倍的市盈率收购,引来物非所值的负面批评.有分析指出,当LME的会员和股东身份分割后,追求盈利的诱因将减低收购的估值.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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