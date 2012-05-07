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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:16 BJT

《香港报摘》--经济日报5月7日

* 要闻版头条:

--伦敦金属交易所(LME)放盘今日截标,据知早前发通告承认竞投的港交所(0388.HK)今日召开董事会,就管理层提交的收购方案最后拍板,出价惹关注.

* 其他:

--受到欧债危机和美国经济增长缓慢影响,刚刚闭幕的第111届中国进出口商品交易会,累计出口成交额比上一届(秋交会)下降近5%.这是国际金融危机爆发后,2009年春交会以来,广交会三年来成交额首次出现下跌,反映内地出口形势依然严峻.

--随着人民币资金回流机制逐步完善,点心债的发行量节节上升.高盛(亚洲)执行董事陈妍妮接受访问时表示,今年点心债发行量有望达到1,500亿元人民币,较去年增39%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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