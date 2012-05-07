《香港报摘》--经济日报5月7日

--伦敦金属交易所(LME)放盘今日截标,据知早前发通告承认竞投的港交所(0388.HK)今日召开董事会,就管理层提交的收购方案最后拍板,出价惹关注.

--受到欧债危机和美国经济增长缓慢影响,刚刚闭幕的第111届中国进出口商品交易会,累计出口成交额比上一届(秋交会)下降近5%.这是国际金融危机爆发后,2009年春交会以来,广交会三年来成交额首次出现下跌,反映内地出口形势依然严峻.