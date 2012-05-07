《香港报摘》--经济日报5月7日

标题新闻：印尼1月毛棕榈油产出可能下滑至295万吨，出口估计下滑至221万吨-路透调查
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* 要闻版头条:
--伦敦金属交易所(LME)放盘今日截标,据知早前发通告承认竞投的港交所(0388.HK)今日召开董事会,就管理层提交的收购方案最后拍板,出价惹关注.
* 其他:
--受到欧债危机和美国经济增长缓慢影响,刚刚闭幕的第111届中国进出口商品交易会,累计出口成交额比上一届(秋交会)下降近5%.这是国际金融危机爆发后,2009年春交会以来,广交会三年来成交额首次出现下跌,反映内地出口形势依然严峻.
--随着人民币资金回流机制逐步完善,点心债的发行量节节上升.高盛(亚洲)执行董事陈妍妮接受访问时表示,今年点心债发行量有望达到1,500亿元人民币,较去年增39%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。