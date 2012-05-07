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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月7日

路透香港5月7日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7608港元HKD=)

  美国股市周五大幅走低,录得今年迄今最差表现一周,此前美国就业岗位增幅放缓,引发迄今对美国经济复苏前景最大的疑问. 

  道琼工业指数.DJI收跌168.32点,或1.27%,至13,038.27点;标准普尔500指数.SPX收低22.47点,或1.61%,至1,369.10点.Nasdaq指数.IXIC下跌67.96点,或2.25%,至2,956.34点.[ID:nSB8536662]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  208.620   -2.75      33322            16.191      -2.11
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.410   -3.71      98677             3.542      -2.15
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.470   -0.74     260878            87.650      -1.35
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.880   -1.80     105441            21.151      -1.62
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  144.450   -2.03      76840            11.210      -1.14
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  103.920   -1.21      42635             8.065      -1.28
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.880   -1.60     373366            69.661      -1.47
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   52.550   -0.83      14433             4.078      -1.01
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.600    0.34     338079            13.659      -0.88
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   20.180   -2.93      73172            15.661      -3.09
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.190    0.17      23583             4.499      -1.55
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.600   -0.57      22371             3.508      -2.29
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.270    1.89      13146             1.340     -50.91
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.410    0.00      52900             0.374      -4.08(完)

  --整理 陈敏

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