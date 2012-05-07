《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月7日

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透香港5月7日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7608港元HKD=) 美国股市周五大幅走低,录得今年迄今最差表现一周,此前美国就业岗位增幅放缓,引发迄今对美国经济复苏前景最大的疑问. 道琼工业指数.DJI收跌168.32点,或1.27%,至13,038.27点;标准普尔500指数.SPX收低22.47点,或1.61%,至1,369.10点.Nasdaq指数.IXIC下跌67.96点,或2.25%,至2,956.34点.[ID:nSB8536662] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 208.620 -2.75 33322 16.191 -2.11 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.410 -3.71 98677 3.542 -2.15 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.470 -0.74 260878 87.650 -1.35 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.880 -1.80 105441 21.151 -1.62 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 144.450 -2.03 76840 11.210 -1.14 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 103.920 -1.21 42635 8.065 -1.28 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.880 -1.60 373366 69.661 -1.47 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 52.550 -0.83 14433 4.078 -1.01 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.600 0.34 338079 13.659 -0.88 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 20.180 -2.93 73172 15.661 -3.09 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.190 0.17 23583 4.499 -1.55 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.600 -0.57 22371 3.508 -2.29 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.270 1.89 13146 1.340 -50.91 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.410 0.00 52900 0.374 -4.08(完) --整理 陈敏
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo