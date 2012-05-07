《香港重要政经日程》--5月7日-5月11日

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月7日(周一)
-- 金管局公布4月外汇储备数据.
-- 港交所(0388.HK)公布一季度业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布一季度业绩.
--10:00 重庆农商行(3618.HK)在重庆召开年度股东大会.
--09:00 长城汽车(2333.HK)在保定召开年度股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月8日(周二)
-- 瑞声科技(2018.HK)公布一季度业绩.
-- 光亚(8061.HK)公布一季度业绩.
-- 星狮地产(0535.HK)公布上半年业绩.
-- 上海复旦(8102.HK)公布一季度业绩.
--11:00 中电控股(0002.HK)召开年度股东大会.
--11:00 友邦保险(1299.HK)召开年度股东大会.
--15:00 龙翔集团(0935.HK)召开年度股东大会.
--15:00 永恒策略(0764.HK)召开特别股东大会.
--16:00 金盾控股(2123.HK)在深圳召开年度股东大会.
5月9日(周三)
-- 金沙中国(1928.HK)公布一季度业绩.
-- 龙杰智能卡8210.HK公布一季度业绩.
-- 亚博科技控股(8279.HK)公布一季度业绩.
-- 卜蜂国际(0043.HK)公布一季度业绩.
--14:00 交通银行(3328.HK)在上海举行特别股东大会.
--14:30 国泰航空(0293.HK)召开年度股东大会.
--14:30 雨润食品(1068.HK)召开年度股东大会.
--19:00 渣打(2888.HK)在伦敦召开年度股东大会.
5月10日(周四)
-- 中芯国际(0981.HK)公布一季度业绩.
-- 名家国际(8108.HK)公布一季度业绩.
-- 首华财经网络(8123.HK)公布一季度业绩.
-- 置富产业信托(0778.HK)公布一季度业绩.
-- 皓文控股(8019.HK)公布一季度业绩.
--10:00 三一国际(0631.HK)在上海召开年度股东大会.
--10:00 奥普集团控股0477.HK召开年度股东大会.
--14:30 雅居乐地产(3383.HK)召开年度股东大会.
--11:00 中国奥园(3883.HK)召开特别股东大会.
*5月11日(周五)
-- 俄铝(0486.HK)公布第一季度业绩.
-- 泰山石化(1192.HK)公布全年业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第一季度业绩.
-- 中彩网通控股(8071.HK)公布第一季度业绩.
-- 直通电讯(8337.HK)公布第一季度业绩.
--16:30 公布第一季度GDP.
--09:00 中国太保(2601.HK)在深圳召开年度股东大会.
--09:00 中国石化(0386.HK)在北京召开年度股东大会.
--15:30 恒生银行(0011.HK)召开年度股东大会.
--11:00 李宁(2331.HK)召开年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo