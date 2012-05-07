《香港报摘》--其他报纸重要消息5月7日

* 明报:

--瑞信董事总经理兼亚洲区首席经济师陶冬表示,欧债危机死灰复燃的可能性非常大,他给予2012年全球经济的关键字为"动荡",预料今年将经历几番大起大落.

--中国动向(3818.HK)公布,上周一连三日回购股份,共回购3,003万股份,涉资3,239.9万港元,全以内部资源支付. (B03)

* 星岛日报:

--太古(0019.HK)主席白纪图预计,香港楼市今年升幅相对应该较细;又表示,太古未来将继续在中港投资,亦在新加坡成立办事处,以及物色东南亚投资机会.

* 苹果日报

--香港交易所(0388.HK)公布2012年上市委员会名单,有9名新成员加入,其中鹏诚峰(Stephen James Brown)新友入即获委为上市委员会副主席.

* 东方日报:

--投行消息透露, 光大银行可望于5月底决定基础投资者名单,然后6月启动上市程序,最快7月至8月在港上市,集资额最多近470亿港元.

* 文汇报

--中国知名经济学家许小年在深圳表示,预期受欧债危机和美国经济低迷影响,中国经济仍将面临持续下滑的风险,但通胀压力仍然存在,中国今年降息的可能性不大.

--中国铁钛(0893.HK)估计,今年首6个月铁矿石产品产量,可能较去年同期减少不逾15万吨;又指公司正与四川省攀西地区当地的电力部门商讨以取得额外电力供应.

* 大公报

--汇控(0005.HK)>(HSBA.L)将于周二(8日)公布首季业绩.德银发表报告,预测汇控首季撇除本身公债公平值税前盈利达55亿美元,按季增长57%,惟按年增长持平.德银维持汇控"持有"评级,目标价80港元.

--花旗集团发表报告,预期恒大(3333.HK)4月份合同销售将大幅回升至75亿至80亿元人民币,本月销售更达85亿至90亿元人民币,有信心恒大能完成全年800亿元人民币的销售目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]