〔港报财经评论〕政治反感动摇救市--信报5月7日

政治反感动摇救市 /习广思

港股藉A股消息、放水憧憬上升,再藉欧洲选举、美国数据回落,加上公司抽水不绝,大市仍不脱大上大落格局.周五晚欧美股市急挫,恒指ADR下跌,看来21,000点水平将守不住,下试20,800点的可能性不低.如果阴谋论牛熊的话,上周看好的投资者屠熊至21,400点后,再升诱因大减.向下望的话,现时第一个牛证重货区是20,700点至20,799点,第二个重货区是20,500点至20,599点,恒指还在20,500点至21,500点之间上落.后市不尽是悲观,终于讲来讲去,都是放水憧憬,只是成交低迷一再告诫大家,市场没方向,入市意欲不高.

5月市,等字居多眼下入市者短视,短视居多,谈长线投资,似乎不合时宜.5月市况难看,姑且做个小结.等放水,买的是内银及内房,即使没法选出倍升股,投资者仍应该以跑赢大市为短线目标,整体内银股大上大落,淡马锡套现正好成为调整藉口,政策主导下应该继续取细舍大.内房股波幅大,但能够在坏消息中攀升,总要选一只傍身.等住救,除买家电股外,其实还有铁路基建股.等翻身,有联通(0762.HK).当然,讲明是”等”,都是投机成分.沪深300指数突破200天后,可否企稳?等A股升,券商股走势好转,国泰君安(1788.HK)、中信证券(6030.HK)仍是逢低可吸,间接受惠的还有保险股,平保(2318.HK)还是较可取.

至于强势股则视乎阁下的目光,联想(0992.HK)憧憬业绩,股价逐步攀升.Prada(1913.HK)股价见新高后,无疑有压力,闻说希拉莉人虽走,但中国已承诺下降奢侈品关税,依然是有故事可炒也.当然,债市喂饱难民资金后,近期资金转移留意高息股,在大市整固期内,求息求稳也是资金目标.欧洲政治形势有变是预期之事,但变化之快却可能出乎大家意料.希腊的选举,被为”国家命运”的一场选举,执政党泛希社运形势落后,但领导人已警告如果选民不支持该党,希腊有可能就此必须退出欧罗区,这场选举将决定是否继续留在欧罗区,抑或走上破产之路.然而,希腊的命运早已是注定,甚至乎已经左右不了欧债的救市前路,看官只要看市场反应便知道.欧债这条救市是漫漫长路,变数陆续有来.法国股市疲弱不堪,250天线早守不住.法国债市在大选前攀升,信贷违约掉期息差收窄到200点以下,德国债息跌至新低,上周五收报1.584厘,历史性低位.政治影响深远,可惜市场多短视,更在意的是究竟欧央行何时放水.(B03)

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黑天鹅或再现 /苏子 (5月5日)

目前的金融市场正处于泡沫与危机里不寻常地一同运作.而泡沫与危机均有相同的特性,便是会面对爆破但不知何时爆发的问题.因此,目前的金融市场可说是处于高度不确定性,黑天鹅事件随时或再呈现在广大投资者眼前.各国央行自金融海啸爆发后一直以”放水”的措施来阻止黑天鹅事件再次出现,但这种”放水”措施其实好比吸食鸦片毒品般来自我麻醉,根本没有把问题的根源解决.目前市场仍然把央行”放水”视作利好股市及高风险资产的利好因素,但自2008年9月金融海啸发生至今已有四个年头了,“放水”此一利好股市及高风险资产价格的因素会否已被炒至尾声了?

由于日本的基本因素根本不能支撑近年来日圆这种异常的强势现象,日圆之所以可以一直在市场一片看淡声中在主要货币当中呈现近乎一枝独秀的强劲势头,主因与大量寻求避险的资金流入日圆,从而对日圆汇价造成强劲需求有关.近日日圆汇价再呈强势,反映避险资金又开始重投日圆怀抱了.而避险资金不集中买入美元,却分散风险买入日圆,这反映在避险资金投资者眼中,美元并不是百分百安全的避险货币,故他们情愿分散投资买入有被日本央行干预风险的日圆,亦不敢全力押注在美元身上.

在去年尾至今年初甚为看好今年美元走势的立场,但此立场在上月份已开始作出改变,因为美元自3月份开始的走势并不似是会进入一个强势单边市里运行.特别是看见美元兑日圆升至84.17高位后便行人止步,未能顺势突破85心理关口,至于欧罗兑美元已多次在1.30心理关口获得强劲承接而成功止跌回升,美汇指数升至80心理关口以上后的升势亦欠缺跟进买盘承接.其实在3月份及4月份,市场大可借助欧债危机重燃的因素而把美元大幅推高,但市场却反常地不作出此行动,因此开始改变年初的看好美元立场.假如稍后美元成功摆脱已持续两个多月的横行上落闷局,而终极破位方向是向下的话,而与此同时日圆整体走势则向上爆升,结果美元兑日圆明显跌破50周SMA的78.70关键支持以下波动及收市,担心市场届时炒作的焦点甚可能是落在美债泡沫有可能爆破的问题上.

市场目前仍然视为高度安全的美债倘若因为市场信心逆转而遭到大手抛售,担心自美债市场撤走的资金将大量涌至日债及德债上,结果导致日圆以至目前被市场极度看淡的欧罗将会出现令一众看淡的投资者感到震惊的升幅.至于美汇指数在欧罗急升下,相信将有极高机会跌破去年11月的76.46低位,从而下试75心理关口及去年10月的74.72低位.(B06)