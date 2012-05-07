〔港股业绩〕港交所首季净利按年跌7%符合预期,前景仍充满挑战(更新版)

(新增更多细节)

* 第一季度净利按年跌7%至11.48亿港元,符合预期

* 期内平均日成交金额为632亿港元,同比跌17%

* 竞购伦敦金属交易所,多元化营收结构

记者 陈敏

路透香港5月7日电---受全球经济及政治形势不稳影响,以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)今年第一季度净利按年跌7%,基本符合市场预期.

港交所第一季度净利为11.48亿港元,每股盈利为1.07港元.汤森路透调查的分析师平均预估值为11.2亿港元.

港交所称,首季盈利下降主要原因是与成交额有关的收益减少及营运支出上升,但投资收益净额增加已抵销了部分跌幅.

"2012年余下时间仍将笼罩在经济和地缘政治不明朗的阴霾之中,充满重重挑战."港交所主席周松岗在公告中称.

期内作为港交所营收关键指标的平均每日成交金额为632.10亿港元,较去年同期的759.17亿港元下跌17%.

里昂证券上月底维持港交所的"卖出"评级,将12个月目标价设为98港元,并指"我们认为,港交所将继续跑输大市,鉴于其当前的交易量及隐含的盈利水平,它的股价太贵了."

港交所周一收低1.93%至121.7港元.今年以来该股份累计下跌1.8%,而大盘恒生指数.HSI则上涨近12%.

**竞购伦敦金属交易所**

为提高盈利水平,港交所正尝试多元化其服务.其于上周一确认参与了洽购伦敦金属交易所(LME)程序,并称倘有融资需求,将以股东利益为依归.

新加坡大华继显的报告指出,港交所尚无商品业务,因此收购LME不太可能带来协同效应.港交所此前亦无运作商品交易所的经验,蕴含较高的运营风险,可能进一步削弱LME对港交所的盈利贡献.

"超过100倍PE的估值看上去太贵了,尤其是过去几年LME的盈利只占港交所盈利大约3%...预期通过LME的盈利多元化和中国增长,或许不足以弥补隐含的风险和昂贵的估值."报告称.

拥有135年历史的LME是所剩不多的由会员持有的交易所,拥有全球工业金属期货80%的交易量.市场对该笔交易的估值高达16亿美元.

不过鉴于中国已成为全球最大的商品消费国及LME成交量的重要贡献者,亦有分析师认为,港交所此举将有利于多元化港交所的收入来源,将能源领域的机会最大化,并吸引更多来自中国的合约.

消息人士对路透表示,除港交所外,进入最后竞购的还包括芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、纽约-泛欧交易所NYX.N和洲际交易所(ICE)(ICE.N).最后一轮竞购于周一进行.(完)

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