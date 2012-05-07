〔港报社评〕破土地瓶颈,为房屋产业解困--经济日报5月7日

候任特首梁振英昨到东涌视察未发展土地时,指香港有地,只是欠全面规划,重组房屋规划及地政局后,可加快建屋.香港其实不但房屋问题,经济发展如推动新兴产业上,土地不足都是严重瓶颈,如何突破以及分配是大考验.

公屋居屋私楼争地如何分配.正如梁振英所言,香港其实不缺土地,因已发展土地只占本港面积不足24%,但要发展这24%以外土地并不容易.填海等固要重视,但远水救不了近火;要开发占地46%的郊野公园,则碰到如何平衡保育与发展的难题;即使其智囊提出开发边境用地,亦涉保育与收地困难.若解决不了地从何来问题,高楼价根本无从根治,梁振英须尽快向市民提出,增加土地供应的具体方案,与市民沟通、争取共识,真正消减居住难的民忧.

惟新兴产业如此,既有产业亦面对高租金问题,金融与专业服务正承受甲级商厦短缺压力,零售、饮食、娱乐等各业亦面对商业用地不足,租金狂加的困局.有研究曾指出,香港创业精神逊于过去及邻区,除因经济发展成熟外,高租金亦是重要障碍.

新产业旧经济,俱捱租金重压.故梁振英面对的,不但是如何就公屋、居屋与私楼,分配珍贵土地,还要平衡房屋与产业发展的土地需要,此又涉及本港的经济发展策略,并不易为.除人力以外,土地是香港最宝贵资产,更是房屋与经济发展的瓶颈,梁振英能否为新港府施政起一个好开始,一个重要指标,就是他能否尽快交出具体、可行、全面的土地政策.(A10)