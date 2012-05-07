〔港报社评〕紧缩成政治杀手,欧债萌反覆变数--信报5月7日

法国总统大选昨天举行第二轮投票,希腊同日亦举行国会选举,这两场选举结果都会对欧洲整体发展投入新的变化因素.目前欧洲经济在广泛的紧缩政策下,前景一片灰暗,失业率飙升.投票前夕,民调显示,法国现任总统萨尔科齐不易扭转乾坤连任;在希腊,长期轮流执政的两大政党估计也无法获得单独组阁所需的议席多数.很明显,财政紧缩已变成”政治杀手“;以紧缩作为纾解欧债危机的主要手段,已引发强烈反弹,欧罗区多国民众求变浪潮,纷纷把执政者拉下马.

今年2月欧盟峰会,在德国总理默克尔推动下,欧罗区国家领袖终于达成“财政协定”,以强制性措施迫使负债国进一步财政紧缩,来压低负债比率.但其后,南欧多国反对严苛紧缩的群众抗议不断激化.继荷兰首相吕特政府”倒阁”在前,如今法国总统大选和希腊国会选举,现任政府在经济萎缩下纷纷遭选民唾弃,令欧盟纾解欧债危机的紧缩主调,有必要作出政策调整,改弦更张,加强刺激经济.如今欧罗区衰退压力上升,四月制造业PMI指数跌至逾两年半来低位,再紧缩势必令欧猪国家政府更风雨飘摇.照目前形势看,国家利益和欧盟整体利益之间重新选择的民粹要求浪潮,不仅令欧洲一体化进程隐现一股逆流;也令纾解欧债危机的发展萌生反覆变数.(A02)