〔港报社评〕偏远地区建公屋一举两得--文汇报5月7日

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
香港候任行政长官梁振英昨日于东涌一房屋政策座谈会上指出,东涌有许多土地,但仍有人要住板间房,这个现象是不合理.他强调香港不是没有土地,而是没有根据长远房屋及其他需要所做的全面土地规划.香港觅地兴建公屋不易,但偏远地区却有大量土地未被开发.当局应考虑在东涌等偏远地区发展大规模公屋计划:一可增加公屋单位供应,纾缓市民住屋需求;二可改善偏远地区的规划布局,发展更多卫星城市,带动周边经济.不过,港府应汲取当年天水围发展的教训,加强对偏远地区的交通配套,减轻计划阻力.
香港目前多个大型市镇例如沙田、天水围等都是最初从一片荒地上发展起来的.在目前市区土地供应已经捉襟见肘的情况下,港府有必要重启新一轮的大型建屋计划,其中如东涌以至沙田石门等较为偏远地区,在交通上已有一定配套,更是理想之选.只要当局推出全盘规划及做好交通配套,有望将这些地区打造成另一个沙田般的新市镇.
房屋问题一直是候任特首梁振英相当重视的课题.为此,他提出将房屋、土地、规划独立为一个政策局,目的正是为加强新房屋局的统筹能力,将兴建公屋的时间由6年缩短至5年多,足足加快10个月.然而,有关政府架构重组的法案,目前因为部分反对派议员的”拉布”而受到阻延.如果新的架构未能如期在7月1日新政府就职前完成,意味着有关建屋计划可能要受到阻延,受害的将是急需公屋的市民.因此,社会都应支持新政府的重组法案如期完成,以免延误各项有利民生政策的推行.
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* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo