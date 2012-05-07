〔港报社评〕偏远地区建公屋一举两得--文汇报5月7日

香港候任行政长官梁振英昨日于东涌一房屋政策座谈会上指出,东涌有许多土地,但仍有人要住板间房,这个现象是不合理.他强调香港不是没有土地,而是没有根据长远房屋及其他需要所做的全面土地规划.香港觅地兴建公屋不易,但偏远地区却有大量土地未被开发.当局应考虑在东涌等偏远地区发展大规模公屋计划:一可增加公屋单位供应,纾缓市民住屋需求;二可改善偏远地区的规划布局,发展更多卫星城市,带动周边经济.不过,港府应汲取当年天水围发展的教训,加强对偏远地区的交通配套,减轻计划阻力.

香港目前多个大型市镇例如沙田、天水围等都是最初从一片荒地上发展起来的.在目前市区土地供应已经捉襟见肘的情况下,港府有必要重启新一轮的大型建屋计划,其中如东涌以至沙田石门等较为偏远地区,在交通上已有一定配套,更是理想之选.只要当局推出全盘规划及做好交通配套,有望将这些地区打造成另一个沙田般的新市镇.

房屋问题一直是候任特首梁振英相当重视的课题.为此,他提出将房屋、土地、规划独立为一个政策局,目的正是为加强新房屋局的统筹能力,将兴建公屋的时间由6年缩短至5年多,足足加快10个月.然而,有关政府架构重组的法案,目前因为部分反对派议员的”拉布”而受到阻延.如果新的架构未能如期在7月1日新政府就职前完成,意味着有关建屋计划可能要受到阻延,受害的将是急需公屋的市民.因此,社会都应支持新政府的重组法案如期完成,以免延误各项有利民生政策的推行.