〔港报社评〕梁振英须交代改组理念,定期检讨成败得失--明报5月7日

香港候任特首梁振英的班子大抵敲定,行政会议的组成也开始露端倪,其中梁振英希望改组政府架构,增设两名副司长及两名局长的构思,与他在竞选政纲表达的理念相符,也与解决香港深层次矛盾息息相关,包括落实人口政策、推动产业发展,以及理顺土地及房屋政策.然而,我们认为梁振英应秉承竞选期间的作风,面向市民推销改组的理念,争取民意的支持,并许下承诺,定期检讨新架构的成败得失.

开位加人涉公帑,检讨成败助监察.香港近年面对的另一问题,是产业发展狭窄,与内地融合进展欠佳.惠及中港两地的CEPA已实施多年,去年李克强副总理访港亦带来多项新政策,但相关产业发展仍未见明显成效,医疗产业更趁机大搞”双非”孕妇来港产子,肥了私院,苦了香港.至于重组房屋、规划及地政局,对焦香港近年的土地与房屋政策问题.近年香港楼价飞升,土地供应短缺,其中一个原因是政府部门互不协调,重组房屋、规划及地政局,可将分散于运输房屋局和发展局的房屋、规划及地政职务合并,让土地政策配合房屋发展,这样的重整应有助纾解近年土地供应严重失衡的局面.

只要梁振英能清楚剖析香港社会矛盾所在,交代目前制度的不足,并说明重组后的制度优点,社会自然会理性抉择.只要赢得民意背书,立法会议员自然会审时度势,新政府也能为开展特区新一页打好制度基础.(A03)