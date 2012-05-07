〔港报社评〕梁振英须交代改组理念,定期检讨成败得失--明报5月7日

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
香港候任特首梁振英的班子大抵敲定,行政会议的组成也开始露端倪,其中梁振英希望改组政府架构,增设两名副司长及两名局长的构思,与他在竞选政纲表达的理念相符,也与解决香港深层次矛盾息息相关,包括落实人口政策、推动产业发展,以及理顺土地及房屋政策.然而,我们认为梁振英应秉承竞选期间的作风,面向市民推销改组的理念,争取民意的支持,并许下承诺,定期检讨新架构的成败得失.
开位加人涉公帑,检讨成败助监察.香港近年面对的另一问题,是产业发展狭窄,与内地融合进展欠佳.惠及中港两地的CEPA已实施多年,去年李克强副总理访港亦带来多项新政策,但相关产业发展仍未见明显成效,医疗产业更趁机大搞”双非”孕妇来港产子,肥了私院,苦了香港.至于重组房屋、规划及地政局,对焦香港近年的土地与房屋政策问题.近年香港楼价飞升,土地供应短缺,其中一个原因是政府部门互不协调,重组房屋、规划及地政局,可将分散于运输房屋局和发展局的房屋、规划及地政职务合并,让土地政策配合房屋发展,这样的重整应有助纾解近年土地供应严重失衡的局面.
只要梁振英能清楚剖析香港社会矛盾所在,交代目前制度的不足,并说明重组后的制度优点,社会自然会理性抉择.只要赢得民意背书,立法会议员自然会审时度势,新政府也能为开展特区新一页打好制度基础.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo