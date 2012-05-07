〔港报社评〕针对富人的思潮乘时而兴--星岛日报5月7日

法国总统选举进行第二轮投票,过去欧陆国家选举,港人关注程度较低,但由于欧罗区债务危机挥之不去,法国总统选举变成全球关注的事件,相信全球央行都枕戈待旦,为变天做好准备.法国总统宝座之战,第一轮投票无法分出胜负,昨日再进行第二轮选举,结果社会党奥朗德胜出.

法国变天央行预谋应变法国政局变天,受关注的程度比过去为高,一来是欧债危机未解,作为欧盟核心成员的德法领导人更迭,都被视为关系大局.自从2007年美国爆发次按危机,触发金融海啸,欧洲各国财政状况惹起关注,经过几年时间,美国局面稍为稳定,反而欧罗区内,几个弱国的偿债能力成疑,欧罗能否支撑下去,很视乎德法两大国的意向.论财政实力,法国难与德国相提并论,但已是欧洲一大经济实体,加上萨尔科齐过去长期希望提高法国在欧洲的影响力,愿意与德国合作维系欧罗,现在总统换人,由走仇富路线和讨好选民的奥朗德上台,德法合作关系固然成疑.

环顾欧洲,选民因为债务危机引致财政紧缩和不景气,已产生极为不满.在意大利和英国的地区选举,执政党选情都出现不利,希腊刚举行国会大选,极右及极左派政党崛起,显示选民以选票发泄对现政府的不满.由贪婪银行家触发衰退持续,酿成欧美选民对建制不满,要求正视财富分配不均取代一味紧缩,政客的回应方法是加强采取群众路线,这股思潮的蔓延,很可能会令全球经济和投资市场的影响日益显着.(A06)