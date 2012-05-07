〔港报社评〕针对富人的思潮乘时而兴--星岛日报5月7日

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走弱，但美元大致呈横盘波动
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
法国总统选举进行第二轮投票,过去欧陆国家选举,港人关注程度较低,但由于欧罗区债务危机挥之不去,法国总统选举变成全球关注的事件,相信全球央行都枕戈待旦,为变天做好准备.法国总统宝座之战,第一轮投票无法分出胜负,昨日再进行第二轮选举,结果社会党奥朗德胜出.
法国变天央行预谋应变法国政局变天,受关注的程度比过去为高,一来是欧债危机未解,作为欧盟核心成员的德法领导人更迭,都被视为关系大局.自从2007年美国爆发次按危机,触发金融海啸,欧洲各国财政状况惹起关注,经过几年时间,美国局面稍为稳定,反而欧罗区内,几个弱国的偿债能力成疑,欧罗能否支撑下去,很视乎德法两大国的意向.论财政实力,法国难与德国相提并论,但已是欧洲一大经济实体,加上萨尔科齐过去长期希望提高法国在欧洲的影响力,愿意与德国合作维系欧罗,现在总统换人,由走仇富路线和讨好选民的奥朗德上台,德法合作关系固然成疑.
环顾欧洲,选民因为债务危机引致财政紧缩和不景气,已产生极为不满.在意大利和英国的地区选举,执政党选情都出现不利,希腊刚举行国会大选,极右及极左派政党崛起,显示选民以选票发泄对现政府的不满.由贪婪银行家触发衰退持续,酿成欧美选民对建制不满,要求正视财富分配不均取代一味紧缩,政客的回应方法是加强采取群众路线,这股思潮的蔓延,很可能会令全球经济和投资市场的影响日益显着.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 日股日经指数收低0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.48%，美国原油期货涨0.04%，10年期美债收益率报2.374%，10年期日债收益率报0.06%
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo