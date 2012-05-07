〔港报财经评论〕汇丰要破阻力,季绩最是关键--经济日报5月5日

汇丰要破阻力,季绩最是关键 /林瑞芬

恒指昨收报21,086,跌163点.国指不跟A股升,收报10,882,跌104点,大市成交额454.96亿港元.中移动(0941.HK)逆市破顶高见89.45港元,但最终以88.85港元收市,跌0.2%,单天保至尊都捱不住,整体蓝筹进入整固势头.有留意近期期指的低水情况,5月、6月陆续都有蓝筹及国企股除净,低水不出奇.5月恒指期指昨收20,891,低水195点,算是正常.但6月期指昨收20,700,低水高达386点子.国指期指之低水亦高达324点子.因除净因素,正常100点、200点之低水,但6月超逾300点,似不寻常,对市况应时刻保持警觉性.看恒指保历加通道周线图,显示之前回落未失20,000,稳守保历加通道中轴视为利好讯号.如以恒指也以压住条上升轨保持涨势不失而论,也是利好讯号.不大回保持稳定涨势,这是利好之势头,但如反覆,问题始终是后市能否配合成交冲高,冲高突破21,500,不能老是只有400亿、500亿港元.相反,恒指宜升不宜跌的话,就不宜失守图示上升轨,不然辛苦以守上升轨缓升之势打破,看淡的投资者必发功.

恒指如配合成交突破21,500阻力,或回吐刚好守近上升轨还是毋须悲观.相反,失守上升轨,就要提高警戒,至少减持一半持货以避突然变坏走势凶险.下周关键之一,是汇丰(0005.HK)季度业绩表现.按附图显示,下周二公布季绩的汇丰(0005.HK)股价自今年2月以来已三度受阻于72港元阻力,昨收报70.7港元,走势正如中移动(0941.HK),破到高位就好世界.季绩最为关键,按德银预测汇丰税前溢利料按季增长70%,按年增长12%至55亿美元.另据彭博综合调查,汇丰首季税前溢利料按季增长76%.而按年增长16%,至57.1亿美元.不过,里昂预计汇丰首季税前溢利只有53.6亿美元,按季增长65%,按年增长9%.

汇丰实际表现下周自有分晓,从汇丰信用违约交换最近表现反映,CDS过去一个月下跌9%.而高盛集团同期则上涨13.3%,花旗集团CDS上涨11%,而摩根士丹利上涨12.8%,反映汇丰之信用改善速度优于对手,市场偏向认同汇丰具较强生存优势.(009)

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期指大低水,急跌方入市 /余少文

市场缺乏利好消息,大市继续偏软,而期指更出现大低水现象,6月国指期指低水更达324点,似乎显示6月市况兵凶战危.惟幸好国指今年预测PE只有8倍,可谓亚太区最平,若然大市出现急跌,反是入市机会.中国内地股市”五一”假期后三连升,但国企指数却两连跌,昨日跌104点或1%,收10,882点,成交额降至112亿港元,只有四分一主板H股可以逆市造好,惟集中在三、四线股份身上.而红筹指数则微跌不足1点,收4,164点,成交额50亿港元,主要是联想集团(0992.HK)、华润创业(0291.HK)、北京控股(0392.HK)等老牌红筹逆市上升所支撑.昨日已提及期指出现显着低水现象,尤其6月期指,上日低水304点后,昨日低水扩大至324点.而5月期指低水则由上日的77点扩大至99点.5月期指成交张数接近3.6万张,而6月期指成交张数为274张,较上日的745张为少.

而期指高低水,不时被人视为后市风向标,若然持续高水,反映投资者愿意以较高水平买入期指,属于看好后市,相反低水现象往往被视为看淡后市.而5月和6月期指出现大低水,当然涉及公司除息,故期指会先行作出调整而出现低水,只是翻查国指比重最大的12只H股,若然同一时间除息,合共只影响国指约277点.但上述12只H股中,有7只除息会处于在6月期指范围,4只在5月,另有1只在7月.而中国石油(0857.HK)、中国石化(0386.HK)、中国人寿(2628.HK)和中国太保(2601.HK)等会在5月除息,合共影响当月指数约53点.而四大内银股连同招商银行(3968.HK)在5月除息,加上重磅股中的中国神华(1088.HK)和中国电信(0728.HK),合共影响当月近220点.

粗略将目前的低水扣除上述股份除息对指数的影响因素后,预期5月和6月期指仍会低水46点和105点,悲观而言,不排除有春江鸭借除息因素所出现的低水现象作掩护,部署造淡中资股以及港股.而截至周四资料,国指6月期权中的的9,600点认沽期权未平仓合约达1.4万张,而6月11,400点认购期权则有近1.4万张未平仓合约,表面看来似乎跌机会大过升.当然,大户部署往往是全方位,也很难从期指和期权来简单判断大市升定跌,惟上述数据仍可作参考.(010)