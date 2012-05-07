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货币新闻 | 2012年 5月 7日 星期一 13:30 BJT

〔香港个股〕北控集团再度增持中国燃气股份,持股升至12.65%--证监会

路透香港5月7日电---据香港证监会的资料显示,北控集团周一再购入中国燃气(0384.HK)约6.6亿港元的股份,使其持股比例升至12.65%.

资料显示,北控集团按每股4.1港元,购入约1.618亿股股份.

北控集团上周亦以每股4.1港元,收购中国燃气另一股东阿曼国家石油有限公司(Oman Oil)的持股,其持股由3.28%升至8.96%.北控集团为天然气管道及城市燃气供应商--北京控股(0392.HK)的母公司.

中国燃气周一逆市涨逾4%,报4.07港元.(完)

浏览中国燃气其他新闻,请点选[0384.HK-CMN]

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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