〔香港个股〕中国燃气收购战再上演,北京控股跃升至第二大股东(更新版)

(新增细节、富地石油以及分析师的评论)

* 北控集团周一购入中国燃气约6.6亿港元股份,持股升至12.65%

* 中国燃气称不清楚那个股东售股予北控集团

* 富地石油高管称,北控集团的买入价合理

* 中国燃气午盘继续逆市涨逾4%,接近北控集团入股价

记者 雷美珍

路透香港5月7日电---北京市政府属下企业--北京控股集团连环大手增持中国燃气(0384.HK)的股份,不到一周已跃升为中国燃气的第二大股东,直逼英国富地石油FOOI.L的持股.

根据香港证监会的资料显示,北控集团周一按每股4.1港元,购入中国燃气(0384.HK)1.618亿股股份,涉资约6.6亿港元.本次增持后,其持股比例升至12.65%.

北控集团上周刚以每股4.1港元,收购中国燃气另一股东阿曼国家石油有限公司(Oman Oil)的持股,其持股由3.28%升至8.96%.北控集团为天然气管道及城市燃气供应商--北京控股(0392.HK)的母公司.

分析师估计,由于中国燃气股份的市场自由流通量不多,北控集团能够如此大手购买,应该是从现有股东手中购入.

派杰亚洲分析师在一封发予客户的电邮中称,按照中国燃气的股权分布推测,占3.71%股份的阿曼主权基金Oman Fund以及占3.42%股份的亚洲发展银行,有可能是潜在卖家.

中国燃气联席董事总经理梁永昌接受路透查询时称,不清楚那个股东出售股份予北控集团.他说,"除了联交所的权益披露之外,没有接获股东售股的通知."

对于北控集团连环高价大手增持,中国燃气单一最大股东--富地石油财务总监莫贵标没有评论是否感到竞争压力,但他指出,北控集团购入中国燃气股份的价钱合理.

"北控集团的出价并没有超出我们心目中的合理价钱,"他说,"虽然现时中国燃气的股价走高,但是富地石油仍会继续透过其合资公司在市场上增持中国燃气的股份."

**富地石油将继续增持中国燃气股份**

自去年底以来,富地石油透过其与中国燃气前董事总经理刘明辉的合资公司一直频频在市场上增持中国燃气的股份.截至4月30日为止,富地石油持有中国燃气7.06亿股,或16.12%的股份.而韩国SK E&S则持有中国燃气10.84%的股份.

北控集团的举动惹来市场注目,因为中国石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)的财团于去年提出以每股3.5港元收购中国燃气的要约尚未作实,另边厢北控集团却愿意以每股4.1港元买入中国燃气额外逾9%的股份,较中石化财团出价高17%,更凸显出中石化财团出手过低.

市场人士认为,中石化财团对中国燃气的收购要约即使作实,若然维持原来3.5港元的出价,收购成功的机会微乎其微.

瑞银分析师Stephen Oldfield在其报告中称,如果中石化财团撤回收购,中国燃气的股价可能会下跌但该行反视之为买入良机,因为该行认为北控集团的业务伙伴--中国石油(0857.HK)(601857.SS)有可能会对中国燃气提出另一个收购建议,又或者中石化会卷土重来,单独提出收购中国燃气.

瑞银并将中国燃气的投资评级由"中性"升至"买入",目标价由4港元升至4.5港元.

此前中石化财团将收购中国燃气要约的最后截止日期再度延长至2012年7月6日,而新奥能源的股东通函寄发期限亦押后至5月31日.

去年12月,新奥与中石化的财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟收购建议被中国燃气的董事会称为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值".由于要约未获中国燃气董事会推荐,现要等待五项先决条件完成,其中包括尽职审查、中国商务部反垄断审批等等,要约才能正式呈予中国燃气股东考虑.

中国燃气周一逆市上涨,一度触及4.11港元的17个月高位.香港时间15:09,该股涨4.36%,报4.07港元.(完)

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