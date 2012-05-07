〔港股业绩〕澳博控股首季净利按年增长21.7%,市占率再落(更新版)

(新增分析师评论)

* 澳博首季净利按年增21.7%

* 市占率再落至27.3%

* 新贵宾台有助于抢回市占率

路透香港5月7日电---澳门最大赌场营运商澳博控股(0880.HK)周一公告首季净利按年增长21.7%,不过市占率持续下滑至27.3%.分析师表示,澳博新项目进度未明朗,不利于盈利动能,然而澳门新萄京5月新增贵宾台,有助于重新抢回一些市占率.

由澳门"赌王"何鸿燊担任主席的澳博在收盘后公布,至3月31日止的首季应占溢利为17.13亿港元,去年同期为14.07亿;一季度博彩收益再创新高至196.84亿港元,按年增8.5%;然而,受到竞争对手在路(乙+水)新项目挑战,博彩市占率则由去年同期的31.9%下跌至27.3%,也低去年底的29%.

公司未对营运情况作进一步说明.分析师表示,在竞争对手纷纷收到批准之际,澳博在路(乙+水)新项目仍在审批中,不利于冲刺盈利.然而,澳博获利相对稳定,且新增贵宾台亦有助于净利.

"(新增贵宾台)有助于澳博拿回一些市占率,"美银美林于报告中说,"但在路(乙+水)项目未明朗前,澳博表现很难超越同业."

澳博指出,首季贵宾博彩收益按年增4.7%至133.52亿港元,占博彩收益占比为67.83%;中场博彩收益按年增18.4%至59.38亿港元,占比30.1%;首季度平均经营603张贵宾赌台,上年同期为565张.

由赌场大亨史提芬永利(Stephen Wynn)持有的永利澳门(1128.HK)上周表示,其澳门路(乙+水)城项目的土地批给合约已获官方批准,将开始建筑动工.[ID:nSH0103763]

去年5月以综合休闲渡假村"澳门银河"吸引赌客目光的银河娱乐(0027.HK)上月底称,计划为"澳门银河"第二期投入160亿港元.[ID:nSH0103267]

澳博控股周一收盘大跌3.55%至16.86港元,今年迄今涨约33%,胜于大盘恒生指数.HSI升11.4%.

最新数据显示,4月澳门博彩收入按年增长21.9%至250.03亿澳门元;累计1-4月博彩收入为993.17亿澳门元,较上年同期增25.7%.[ID:nSH0103801](完)

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