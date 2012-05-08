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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 08:18 BJT

《香港报摘》--经济日报5月8日

* 要闻版头条:

--欧洲政局变天,法国及希腊选举结果凸显选民反对财政紧缩政策,市场担心欧元区削赤计划开倒车令欧债危机恶化,欧元及环球股市同创三个月低位,但德国工厂订单佳刺激低吸买盘,金融股带动欧美股市从低位反弹.

* 其他:

--去年热卖的人民币保单近期不敌人民币升值预期急降温,拖累今年首季销售额急跌四成,业绩更预料全年新单生意难破百亿元.代表保险界的立法会议员陈健波表示,首三个月本港人民币新做保单只有13.68亿元人民币.

--地监局将推行二手住宅以实用面积计价,据本报统计十大屋苑,适用面积尺价将较现时采用建筑面积尺价上升14%-37%不等,将军澳新都城升幅更是十大屋苑之冠,预料短期会造成心理影响,市场需时适应.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 曾祥进

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