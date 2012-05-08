《香港报摘》--经济日报5月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--欧洲政局变天,法国及希腊选举结果凸显选民反对财政紧缩政策,市场担心欧元区削赤计划开倒车令欧债危机恶化,欧元及环球股市同创三个月低位,但德国工厂订单佳刺激低吸买盘,金融股带动欧美股市从低位反弹.
* 其他:
--去年热卖的人民币保单近期不敌人民币升值预期急降温,拖累今年首季销售额急跌四成,业绩更预料全年新单生意难破百亿元.代表保险界的立法会议员陈健波表示,首三个月本港人民币新做保单只有13.68亿元人民币.
--地监局将推行二手住宅以实用面积计价,据本报统计十大屋苑,适用面积尺价将较现时采用建筑面积尺价上升14%-37%不等,将军澳新都城升幅更是十大屋苑之冠,预料短期会造成心理影响,市场需时适应.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。