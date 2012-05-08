《香港报摘》--信报5月8日

* 头版头条:

--法国和希腊政局巨变,令人担心欧债危机又再升温,亚洲市场反应最为强烈.不过,美股昨天开市后仅轻微下跌,欧股和欧罗亦大致已回稳.分析员表示,短期内最影响市场的将是希腊组阁进度,投资者会暂时对法国疑中留情,先观望法国新总统奥朗德的真正政策,后市才能定出去向.

* 其他:

--伦敦金属交易所卖盘的计划,第二轮投标昨天截止,如市场预期,港交所(0388.HK)是竞逐的买家之一.对于估值偏高的问题,港交所行政总裁李小加强调,没有以高价收购,又重申这次收购可提升本身的战略价值.

--消息指,中移动(0941.HK)打算下周三在深圳让部分客户试用4G TD-LTE服务,将是全国首次的客户实测,倘成功将意味中移动已掌握稳定的4G技术.但市场人士认为,中移动的瓶颈始终是在全国铺设网络,预料最快在2014年才获发4G牌照,推出之日仍然遥远.

--恒大地产(3333.HK)4月份实现合约销售额81.9亿元人民币,按月上升逾倍,远超市场预期的70-75亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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