《香港报摘》--信报5月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--法国和希腊政局巨变,令人担心欧债危机又再升温,亚洲市场反应最为强烈.不过,美股昨天开市后仅轻微下跌,欧股和欧罗亦大致已回稳.分析员表示,短期内最影响市场的将是希腊组阁进度,投资者会暂时对法国疑中留情,先观望法国新总统奥朗德的真正政策,后市才能定出去向.
* 其他:
--伦敦金属交易所卖盘的计划,第二轮投标昨天截止,如市场预期,港交所(0388.HK)是竞逐的买家之一.对于估值偏高的问题,港交所行政总裁李小加强调,没有以高价收购,又重申这次收购可提升本身的战略价值.
--消息指,中移动(0941.HK)打算下周三在深圳让部分客户试用4G TD-LTE服务,将是全国首次的客户实测,倘成功将意味中移动已掌握稳定的4G技术.但市场人士认为,中移动的瓶颈始终是在全国铺设网络,预料最快在2014年才获发4G牌照,推出之日仍然遥远.
--恒大地产(3333.HK)4月份实现合约销售额81.9亿元人民币,按月上升逾倍,远超市场预期的70-75亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。