《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月8日

路透香港5月8日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7623港元HKD=) 美国股市周一涨跌互见,尽管围绕欧元区解决债务危机能力的不确定性犹在,但投资人摆脱了欧洲选举结果的影响,标普500指数从稍早跌势中反弹,尾盘基本持平. 道琼工业指数.DJI收跌29.74点,或0.23%,至13,008.53点;标准普尔500指数.SPX收升0.48点,或0.04%,至1,369.58点.Nasdaq指数.IXIC上涨1.42点,或0.05%,至2,957.76点.[ID:nSB8534773] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 207.000 -0.78 28704 16.068 1.44 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.810 3.51 82063 3.667 0.74 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.870 0.71 209978 88.288 0.10 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.120 -1.86 98786 20.762 1.03 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 142.890 -1.08 53364 11.092 1.20 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 103.990 0.07 24862 8.072 0.77 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.070 0.42 618820 69.969 1.85 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 52.140 -0.78 29652 4.047 0.93 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.380 -1.25 154554 13.491 0.68 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 20.360 0.89 41752 15.804 0.79 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.370 0.78 29530 4.535 0.78 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.070 2.08 6668 3.582 1.46 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.700 2.49 394916 1.374 -49.67 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.430 0.83 15571 0.377 -2.01(完) --整理 陈敏