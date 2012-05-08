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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 08:33 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月8日

路透香港5月8日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7623港元HKD=)

  美国股市周一涨跌互见,尽管围绕欧元区解决债务危机能力的不确定性犹在,但投资人摆脱了欧洲选举结果的影响,标普500指数从稍早跌势中反弹,尾盘基本持平. 

  道琼工业指数.DJI收跌29.74点,或0.23%,至13,008.53点;标准普尔500指数.SPX收升0.48点,或0.04%,至1,369.58点.Nasdaq指数.IXIC上涨1.42点,或0.05%,至2,957.76点.[ID:nSB8534773]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  207.000   -0.78      28704            16.068       1.44
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.810    3.51      82063             3.667       0.74
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.870    0.71     209978            88.288       0.10
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.120   -1.86      98786            20.762       1.03
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  142.890   -1.08      53364            11.092       1.20
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  103.990    0.07      24862             8.072       0.77
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.070    0.42     618820            69.969       1.85
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   52.140   -0.78      29652             4.047       0.93
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.380   -1.25     154554            13.491       0.68
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   20.360    0.89      41752            15.804       0.79
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.370    0.78      29530             4.535       0.78
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.070    2.08       6668             3.582       1.46
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.700    2.49     394916             1.374     -49.67
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.430    0.83      15571             0.377      -2.01(完)

  --整理 陈敏

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