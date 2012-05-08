《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月8日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7623港元HKD=) 美国股市周一涨跌互见,尽管围绕欧元区解决债务危机能力的不确定性犹在,但投资人摆脱了欧洲选举结果的影响,标普500指数从稍早跌势中反弹,尾盘基本持平. 道琼工业指数.DJI收跌29.74点,或0.23%,至13,008.53点;标准普尔500指数.SPX收升0.48点,或0.04%,至1,369.58点.Nasdaq指数.IXIC上涨1.42点,或0.05%,至2,957.76点.[ID:nSB8534773] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 207.000 -0.78 28704 16.068 1.44 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.810 3.51 82063 3.667 0.74 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.870 0.71 209978 88.288 0.10 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.120 -1.86 98786 20.762 1.03 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 142.890 -1.08 53364 11.092 1.20 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 103.990 0.07 24862 8.072 0.77 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.070 0.42 618820 69.969 1.85 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 52.140 -0.78 29652 4.047 0.93 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.380 -1.25 154554 13.491 0.68 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 20.360 0.89 41752 15.804 0.79 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.370 0.78 29530 4.535 0.78 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.070 2.08 6668 3.582 1.46 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.700 2.49 394916 1.374 -49.67 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.430 0.83 15571 0.377 -2.01(完) --整理 陈敏
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。