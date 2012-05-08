《香港报摘》--其他报纸重要消息5月8日

* 明报:

--TCL多媒体(1070.HK)公布,4月LCD电视机总销量达141.1万台,按年增长78.9%;1至4月,集团共销售LCD电视机463万台,按年上升70.4%.

* 星岛日报:

--港铁(0066.HK)公布,港铁大围站上盖发展项目将安排今天(8日)开始招收意向,并火速在本周五(11日)截止,整个发展总投资达290亿港元,为近十多年来规模及投资额最大的项目,合共提供多达2,900个单位,项目地价估值高达130亿至140多亿港元.

--中银人寿执行总裁蔡中虎表示,该公司进入内地的人民币投资额度用罄,影响人民币保单销售,正是拖慢整体市场增长的主因,但该公司正重新部署力推人币保单.

* 苹果日报

--中科矿业(0985.HK)发盈警,预期截止3月底止2012年度全年亏损扩大,主因上半年度金融资产公平值变动所产生亏损.

--恒大地产(3333.HK)公布,4月份合同销售按月增1.03倍,达81.9亿元人民币;但平方米均价却创新低,只有5,931元人民币.

* 东方日报:

--统一企业中国(0220.HK)在香港筹组首只离岸人民币(CNH)银团贷款,金额为6亿元人民币,该银团亦首次利用两间发钞行公布的人民币拆息平均价作定价基准,业界认为交易反映市场对人民币流动性信心增强.

--澳优乳业(1717.HK)公布,委任德豪为独立专业顾问,及安鹏为内部监控顾问,以分别协助检讨核数师安永提出之未解决事宜,及公司内部监控政策及有关澳优中国之未解决事宜,特别是澳优中国销售周期.

--据联交所股权资料,恒地(0012.HK)主席李兆基于5月2日,再入市增持公司32.4万股,每股平均价44.173港元,涉资约1,431万港元,持好仓由62.18%升至62.20%.

* 文汇报

--工银亚洲、上海商业及南洋商业银行周一(7日)不约而同推出人民币定期存款新优惠,其中上商的6个月定存息率达2.5厘,以同样的存款期及开户金额下,料为全城最高.

--中兴通讯(0763.HK)表示,已签署一项价值约7,400万美元的协议,将向电信运营商Hi3G Sweden出售长期演进(LTE)基站以及配套设备,帮助后者发展4G网络.

* 大公报

--海通证券(6837.HK)(600837.SS)公布,按照中国企业会计准则,今年4月期内录得营业收入4.6亿元人民币,净利润2.2亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]