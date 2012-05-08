《香港重要政经日程》--5月8日-5月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月8日(周二)
-- 瑞声科技(2018.HK)公布一季度业绩.
-- 光亚(8061.HK)公布一季度业绩.
-- 星狮地产(0535.HK)公布上半年业绩.
-- 上海复旦(8102.HK)公布一季度业绩.
--11:00 中电控股(0002.HK)召开年度股东大会.
--11:00 友邦保险(1299.HK)召开年度股东大会.
--15:00 龙翔集团(0935.HK)召开年度股东大会.
--15:00 永恒策略(0764.HK)召开特别股东大会.
--16:00 金盾控股(2123.HK)在深圳召开年度股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月9日(周三)
-- 金沙中国(1928.HK)公布一季度业绩.
-- 龙杰智能卡8210.HK公布一季度业绩.
-- 亚博科技控股(8279.HK)公布一季度业绩.
-- 卜蜂国际(0043.HK)公布一季度业绩.
--14:00 交通银行(3328.HK)在上海举行特别股东大会.
--14:30 国泰航空(0293.HK)召开年度股东大会.
--14:30 雨润食品(1068.HK)召开年度股东大会.
--19:00 渣打(2888.HK)在伦敦召开年度股东大会.
5月10日(周四)
-- 中芯国际(0981.HK)公布一季度业绩.
-- 名家国际(8108.HK)公布一季度业绩.
-- 首华财经网络(8123.HK)公布一季度业绩.
-- 置富产业信托(0778.HK)公布一季度业绩.
-- 皓文控股(8019.HK)公布一季度业绩.
--10:00 三一国际(0631.HK)在上海召开年度股东大会.
--10:00 奥普集团控股0477.HK召开年度股东大会.
--14:30 雅居乐地产(3383.HK)召开年度股东大会.
--11:00 中国奥园(3883.HK)召开特别股东大会.
5月11日(周五)
-- 俄铝(0486.HK)公布第一季度业绩.
-- 泰山石化(1192.HK)公布全年业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第一季度业绩.
-- 中彩网通控股(8071.HK)公布第一季度业绩.
-- 直通电讯(8337.HK)公布第一季度业绩.
--16:30 公布第一季度GDP.
--09:00 中国太保(2601.HK)在深圳召开年度股东大会.
--09:00 中国石化(0386.HK)在北京召开年度股东大会.
--15:30 恒生银行(0011.HK)召开年度股东大会.
--11:00 李宁(2331.HK)召开年度股东大会.
*5月12日(周六)
-- 东北虎药业(8197.HK)公布第一季度业绩.
*5月13日(周日)
--14:00 天能动力(0819.HK)召开年度股东大会.
*5月14日(周一)
-- 香港金管局公布4月外汇基金境外资产数据.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布第一季度净利.
-- 亨亚(0428.HK)公布第一季度净利.
-- 麦达斯控股(1021.HK)公布第一季度净利.
--12:00 希慎兴业(0014.HK)召开年度股东大会.
--11:30 利丰(0494.HK)召开年度股东大会.
--10:00 匹克体育(1968.HK)召开年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。