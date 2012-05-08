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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 08:46 BJT

《香港重要政经日程》--5月8日-5月14日

=====================今日香港主要政经消息==========================

5月8日(周二)

-- 瑞声科技(2018.HK)公布一季度业绩.

-- 光亚(8061.HK)公布一季度业绩.

-- 星狮地产(0535.HK)公布上半年业绩.

-- 上海复旦(8102.HK)公布一季度业绩.

--11:00 中电控股(0002.HK)召开年度股东大会.

--11:00 友邦保险(1299.HK)召开年度股东大会.

--15:00 龙翔集团(0935.HK)召开年度股东大会.

--15:00 永恒策略(0764.HK)召开特别股东大会.

--16:00 金盾控股(2123.HK)在深圳召开年度股东大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

5月9日(周三)

-- 金沙中国(1928.HK)公布一季度业绩.

-- 龙杰智能卡8210.HK公布一季度业绩.

-- 亚博科技控股(8279.HK)公布一季度业绩.

-- 卜蜂国际(0043.HK)公布一季度业绩.

--14:00 交通银行(3328.HK)在上海举行特别股东大会.

--14:30 国泰航空(0293.HK)召开年度股东大会.

--14:30 雨润食品(1068.HK)召开年度股东大会.

--19:00 渣打(2888.HK)在伦敦召开年度股东大会.

5月10日(周四)

-- 中芯国际(0981.HK)公布一季度业绩.

-- 名家国际(8108.HK)公布一季度业绩.

-- 首华财经网络(8123.HK)公布一季度业绩.

-- 置富产业信托(0778.HK)公布一季度业绩.

-- 皓文控股(8019.HK)公布一季度业绩.

--10:00 三一国际(0631.HK)在上海召开年度股东大会.

--10:00 奥普集团控股0477.HK召开年度股东大会.

--14:30 雅居乐地产(3383.HK)召开年度股东大会.

--11:00 中国奥园(3883.HK)召开特别股东大会.

5月11日(周五)

-- 俄铝(0486.HK)公布第一季度业绩.

-- 泰山石化(1192.HK)公布全年业绩.

-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第一季度业绩.

-- 中彩网通控股(8071.HK)公布第一季度业绩.

-- 直通电讯(8337.HK)公布第一季度业绩.

--16:30 公布第一季度GDP.

--09:00 中国太保(2601.HK)在深圳召开年度股东大会.

--09:00 中国石化(0386.HK)在北京召开年度股东大会.

--15:30 恒生银行(0011.HK)召开年度股东大会.

--11:00 李宁(2331.HK)召开年度股东大会.

*5月12日(周六)

-- 东北虎药业(8197.HK)公布第一季度业绩.

*5月13日(周日)

--14:00 天能动力(0819.HK)召开年度股东大会.

*5月14日(周一)

-- 香港金管局公布4月外汇基金境外资产数据.

-- 中国新城镇(1278.HK)公布第一季度净利.

-- 亨亚(0428.HK)公布第一季度净利.

-- 麦达斯控股(1021.HK)公布第一季度净利.

--12:00 希慎兴业(0014.HK)召开年度股东大会.

--11:30 利丰(0494.HK)召开年度股东大会.

--10:00 匹克体育(1968.HK)召开年度股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

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