〔港报社评〕借电子教科书破垄断挑战大--星岛日报5月8日

香港教育局计画资助非牟利机构开发电子教科书,2年后推出试用,进一步促进电子教学,同时希望引进竞争来降低书价.至于能否打响这”一石二鸟”的算盘,关键在于教科书的质素,以及对有权选书的教师有何吸引力,才能透过打破垄断来降低书价.由于港府没有权力规限教科书订价,最受书价影响的家长又没有选书权,结果继续投诉被出版商”宰割”.与此同时,学校又埋怨要应付购买教材的开支.配合学校逐步加强电子化教学的趋势,港府主导开拓电子教科书市场,加强互动,提升学习兴趣和成绩,并打算藉此机会,透过节省教科书开发成本,来扩大减价空间.

论经验和市场触觉,现行出版商有明显的先天优势,由掌握学习内容和考试范围,到行销网络,每个环节都积累了多年功力,并且可以与原来的教科书开发产生协同效应.相对来说,非牟利机构要加入竞争,由成本控制到行销经验都不足,优势主要是得到政府资助.政府打算开拓的电子教科书的科目组别有32个,拨款则只够资助大约12宗申请,这对书商能够带来多大的竞争威胁,难说得准.

香港教育局向非牟利出版机构提供的资助,主要是助其进入市场,机构日后能否在市场全面开放后仍然站得住脚,还要视乎本身的运作能否胜于商营机构.由于教材电子化是未来大趋势,港府在起步阶段加强规管,始终有其积极作用,究竟推行电子教科书真正能够减轻家长多少负担,仍要参考计画试行结果.(A05)