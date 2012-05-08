〔港报社评〕林瑞麟知所进退,"梁林配"端正政治伦理--明报5月8日

香港政务司长林瑞麟主动宣布本届政府任满之后,不会留任,会到英国修读神学,他此一表态,为林郑月娥升任政务司长铺平道路,这是候任特首梁振英的意志得到体现的结果.希望,回归15年,香港特区大多数时间处于特首与政务司长不咬弦的状况将会成为历史.

现届政府还有个别局长,政绩不彰,能力不足,若按用人唯才准则,他们应该退位让贤,但是,现在却有”政府一下子换太多局长,会不利稳定”的说法.这个逻辑,其实经不起考验.不变不等于稳定,若官员根本未能善尽职责,心态上”只做官,不做事”,则这样的官员,继续担任政策局长,只会积累问题,使问题恶化,埋下隐患,成为政府的包袱.这样的局长,一个也嫌多,若他们有自知之明,最好自行引退,否则,期望梁振英勿把不称职、缺乏足够能力、承担不足的局长带到新政府,拖累施政.

“梁林配”是拨乱反正,政务司长不再是储君.“董陈配”、”董曾配”和”曾唐配”关键之处,在于政务司长都是”北京的人”,当特区一把手和二把手卷入权力游戏,就很难坦诚合作.即将出现的”梁林配”从一开始就少了这种顾虑和猜疑,政治伦理清晰,对于他们合作推动政务,开了一个好头,这情况在回归以来较为少见.梁振英和林郑月娥理念相近,以梁振英的企图心,林郑月娥对政务的娴熟和高强的执行力,这对拍档,较有机会为香港带来新希望、开创新格局.(A02)