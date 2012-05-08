〔港报社评〕欧债新形势,平衡考功夫--文汇报5月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
法国总统大选揭盅,社会党候选人奥朗德以51.62%比48.38%的得票率,击败现任总统萨科齐,使社会党人在暌违17年后重新登上总统宝座.市场担心法国会否贯彻原来欧元区处理欧债危机的路向,欧债危机再添变数,引发环球股市震荡.事实上,奥朗德的当选以及欧洲政坛相继出现的”左转”现象,是欧洲民众对于现政府紧缩政策的一个反弹.面对新形势,欧洲各国处理欧债问题的政策也要有所调整,既不能一味收缩令经济一潭死水,也不能大派福利重蹈覆辙,应该在松紧之间取得平衡,在恪守财政纪律的同时,加大振兴经济照顾民生的力度.
奥朗德在竞选政纲中主张大增社会福利,并通过加大经济投资,振兴国内经济.为应付未来庞大的福利支出,奥朗德建议大幅增加对富人征税以及发债以应付财政支出.奥朗德倾向于福利主义政纲,受到许多法国民众支持,令这个本来寂寂无名,又缺乏行政管理经验的社会党参选人,一举击败萨科齐入主爱丽舍宫.然而,市场却担心奥朗德上任后,将会对萨科齐的紧缩政策大开倒车,甚至会因其福利主义主张导致法德的财政联盟出现分裂,打击欧洲经济稳定,从而导致近日环球股市极不明朗.
面对欧债出现的新形势,一方面是民众不堪紧缩之苦,另方面不少民众亦认同紧缩政策及财政纪律,这两种民意诉求都必须兼顾.各国政府应以新思维应对,在紧缩及扩张政策之间取得平衡,既坚持财政纪律,又要加大刺激经济力度,让市民受惠于经济增长.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。