〔港报社评〕欧债新形势,平衡考功夫--文汇报5月8日

法国总统大选揭盅,社会党候选人奥朗德以51.62%比48.38%的得票率,击败现任总统萨科齐,使社会党人在暌违17年后重新登上总统宝座.市场担心法国会否贯彻原来欧元区处理欧债危机的路向,欧债危机再添变数,引发环球股市震荡.事实上,奥朗德的当选以及欧洲政坛相继出现的”左转”现象,是欧洲民众对于现政府紧缩政策的一个反弹.面对新形势,欧洲各国处理欧债问题的政策也要有所调整,既不能一味收缩令经济一潭死水,也不能大派福利重蹈覆辙,应该在松紧之间取得平衡,在恪守财政纪律的同时,加大振兴经济照顾民生的力度.

奥朗德在竞选政纲中主张大增社会福利,并通过加大经济投资,振兴国内经济.为应付未来庞大的福利支出,奥朗德建议大幅增加对富人征税以及发债以应付财政支出.奥朗德倾向于福利主义政纲,受到许多法国民众支持,令这个本来寂寂无名,又缺乏行政管理经验的社会党参选人,一举击败萨科齐入主爱丽舍宫.然而,市场却担心奥朗德上任后,将会对萨科齐的紧缩政策大开倒车,甚至会因其福利主义主张导致法德的财政联盟出现分裂,打击欧洲经济稳定,从而导致近日环球股市极不明朗.

面对欧债出现的新形势,一方面是民众不堪紧缩之苦,另方面不少民众亦认同紧缩政策及财政纪律,这两种民意诉求都必须兼顾.各国政府应以新思维应对,在紧缩及扩张政策之间取得平衡,既坚持财政纪律,又要加大刺激经济力度,让市民受惠于经济增长.(A04)