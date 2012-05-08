〔港报社评〕法希揭变局序幕,欧洲临祸福岔口--信报5月8日

法国总统大选和希腊国会选举结果,执政党纷纷败北,遭选民唾弃,反映以经济萎缩、高失业率和财政紧缩削减人民福利,以换取解决债务危机的方案已掀起巨大反对浪潮.左翼或右翼政治力量在欧洲重获生机,并隐隐然汇成一股洪流,冲击一年多来各方解救欧债危机的政策成果,展露危机复来之势.很明显,反财政紧缩浪潮澎湃,从最近荷兰政府”倒阁”,到法国和希腊政坛翻起波涛,揭开欧洲新变局的序幕.爱尔兰于本月底对欧盟达成的”财政协定”公投,将折射出局势的进一步演变.

欧债危机重临的风险,更多在于希腊新组政府的不确定性.从选举结果看,长期轮流执政的新民主党和泛希社运政党,都无法获得单独组阁的议席数目,两党议席加起来仅略多于三成,需要与反对紧缩的政党筹组联合政府.如今在财政紧缩下,希腊已连续五年经济衰退,今年GDP收缩幅度估计达5%,民怨沸腾.因此,两大政党坚持紧缩,以继续取得贷款援助,并留在欧罗区的主张,能否得到得票第三的政党支持,组成联合政府也成疑问.

可以说,欧债危机如今进入财政危机与政治危机并发的新阶段.从法国和希腊的选举结果看,以群众激进性力量来打破现状,已成为欧洲冒起的一股社会政治风潮.究竟这股改变目前临界状态的力量,会带来更混乱和失序的效果,抑或能够转化为加速欧盟制度性改革动力,诱发各方更多妥协性合作,目前难以论断,但欧洲如今走到新变局的十字岔路,祸福存乎各方一念,形势却相当清晰.(A02)