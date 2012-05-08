〔港报财经评论〕恒指跌市,忌失守20,500点--经济日报5月8日

恒指跌市,忌失守20,500点 /林瑞芬

再有欧元区政治领导因欧债引发的经济问题而更替,加上上周美国就业数据疲弱,拖累恒指昨大跌549点至20,536收市,成交额稍增至611亿港元.5月期指收报20,309,低水227点.6月期指收报20,113,低水拉阔高达423点,续不利后市.至少要观察大低水情况改善,港股跌势才望回顺.港股经昨日一大跌,形势有所转变.上周还好地地,期指坚守上升轨,不跌就升.相反昨日以裂口跌穿自上月延伸之上升轨,初现较强转弱讯号.承前建议,看线做人,恒指一旦确认跌穿20,500,又要加强保守意识为上.由于外围欧洲政治变局,美国经济又令投资者感到万般不明朗,经济敏感股被抛售为主,中海油(0883.HK)、中石油(0857.HK)及中国神华(1088.HK)跌幅均超过3%.上周六提示技术已有超买又顶背驰的腾讯(0700.HK),则见套利回吐锁利润之沽压更沉重,收报230.8港元,跌4.86%.汇丰(0005.HK)在业绩前夕,股价亦难抗冷锋而跌2.8%至68.7港元收市.

相反,稍为安慰是A股昨跌势轻微,上证综合指数收报2,451,微跌0.07点,沪深300指数甚至微升1.9点至2717.再微观内银股A、H股走势,中行(3988.HK)及工行(1398.HK)的A股股价有所微升.而农行(1288.HK)及建行(0939.HK)股价不变,四行H股昨日的跌幅介乎1.6%至2.2%,其实是少于恒指及国指跌幅.惯常地,中移动(0941.HK)在跌市中又发挥较佳抗跌力,股价收报88.2港元,跌0.7%.A股之慢牛走势逐步获市场验证,花旗最近发表报告指,近期于中美战略经济对话中达成的数项协议,将对近期及长期中国内地股市带来三个利好影响:其一,中国承诺将增加国有企业派息比率,国有上市企业派息比率将与非国有企业基本持平,据指国企提高分红比例后带来的收入可用于资助政府的社保和养老开支,从而有可能降低中国人大量储蓄的必要性,让他们提高消费支出,从而达到刺激中国内需的目的.其二,中国将允许合资证券公司中海外公司股权提高至49%,合资证券公司将能够承销股票并发行债券,并可在运营2年后扩展业务.其三,中国同意增加QFII额度至800亿美元.

说回阴云密布的欧洲政局变化,法国社会党领袖奥朗德击败萨尔科齐,当选法国总统,不是意外事.希腊反对援助方案的政党联盟成为第二大党派,也不是意外事.选举未有结果时,是不明朗.到有结果,市场人士担忧政治变局将令欧债危机进一步恶化,又是不明朗,投资者总在不明朗因素之下.市场是没有一刻可以把欧债问题弄得明朗化,因为问题太复杂.(012)

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经济今季见底,急跌反应吸纳 /余少文

认为6月兵凶战危,估不到昨日大市已急挫.但A股相对硬净,加上国企昨日沽空额未有预期般大,不排除国指有望喘定跌势,然后等待本周密集公布的4月宏观经济数字,只是对数据没有太大期望.国企指数昨日裂口低开234点后,跌幅扩大至307点或2.8%,收10,574点,成交额增加至163亿港元,主要是石油和保险股下挫所拖累,但有9只主板H股逆市上升,除了东江环保(0895.HK)升幅逾5%外,其他上升主板H股升幅都不足1%.而红筹指数则跌120点或2.9%,收4,043点,同样由石油股领跌,红指成交额54亿港元.国指6月期指严重大低水超过300点,即使扣除当月除息因素,6月期指仍低水超过100点,预期6月市况不太平,只是法国和希腊选举结果令大市提早急挫而已.

而5月期指和6月期指昨日分别低水112点和339点,不排除跌势未结束,惟国企沽空额昨日回升至15.5亿港元,但占国指成交额比重降至9.6%,也占大市总沽空额比重29.8%,是一个多月来最低,似乎显示大市沽压集中在蓝筹股身上,国指日内有望喘定跌势,尤其中国内地本周陆续公布4月宏观经济数据.中国内地4月PMI虽企于50%以上达53.3%,但差过市场预期.而本周公布的4月通胀、PPI、消费品零售额、固定资产投资、进出口贸易数字、新增贷款等数据.根据彭博预测数字,除了预期通胀会回落至3.4%外,其他数字都有不同程度的回落,如PPI继续下跌、消费品零售额增幅降至15.1%、固定资产投资低见20.5%、出口增长降至8.5%、新增贷款只有7,800亿元人民币等.

若然中国内地经济好转,则上述数字应该上升.若然彭博预测准确,则中国内地4月份经济未见改善,也难怪中国内地股市上周开始的反弹力度并非十分强,昨日也只能靠稳而已,或是支持经济增长之一的固定资产投资增速会见2003年以来新低,反映中国内地股民担心中国内地经济放缓未见底,从而影响入市意慾.乐观而言,4月份中国内地经济数据或未有惊喜,但要留意经济放缓速度有否放慢.而昨日所见,造成跌市的股份主要是中国石油(0857.HK)、中国人寿(2628.HK)、中国平安(2318.HK)等股份被抛售,建设银行(0939.HK)和工商银行(1398.HK)跌势明显不及石油和保险股,应该是油价急挫和市场担心中国内地经济未有起色而沽售所致.(010)