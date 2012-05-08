〔港报财经评论〕欧政经变局恐波及美国--信报5月8日

欧政经变局恐波及美国 /习广思

港股上落格局没变,但大市持续低成交,反造就好看淡的投资者撕杀,小投资者搵食更难,波动亦更大.一个周末,法国、希腊政治变天,恒指借消息裂口急泻,甫开市后失守20,600点,及后再失20,500点,尾市A股反弹也无补于事,收报20,536点,下跌549点,守住250天线上.大市成交额稍为增加611亿港元,沽空比率8.53%.恒指这一跌是否反应过大?市场虚虚实实,日股跌幅一样不轻,但阴谋论牛熊的话,却不见得奇怪,上周两大牛证重货区出现在20,500-20,599点、20,700-20,799点,恒指最低见20,477点,一日内,all clear.大市逾千只股份下跌,最明显的一点是大型股及指数股急挫,当中分为两类,一是强势股借势急吐,濠赌股、腾讯(0700.HK)均挫.二是趁现时乱世再沽,航运股、油股是也.却其实,这几类股份之急吐,或多或少反映基金在踏入第二季后的重新部署,濠赌股强势与路(乙+水)项目有关,但该板块亦是热钱流窜地,升到某水位后回吐本是理所当然的事.航运股毕竟炒作复苏已有两季,季绩打它不残,倒是上周欧洲PMI数据再成隐忧,不排除基金沽货部署换马,分别之处是,昨日航运股是配合大成交急跌.

港股借消息狂插超过500点,是藉口也好,是恐惧也好,投资者应该看到的是,股市上落格局未变,以至欧债余波一直未散.港股大跌,但欧洲市场开市后,表现相对稳定,法债下跌幅度不大,欧罗跌穿1.3水平后,跌幅开始收窄.而如果你记得,其实上周五欧洲市场已经反映了这些风险.港股不是意料不到,只是借消息加多几钱力沽货而已,恒指”定海神针”中移动(0941.HK)下跌0.7%,汇控(0005.HK)在季绩前跌2.82%,刚好守在250天线,今日或借季绩炒作,但投资者仍应该快闪为上.过去两周,市场避险情绪升温,除了德债息一再见新低外,日圆大幅升值,是日股下跌原因,也是央行不安的理由.环球资产再走极端,美债德债孳息持续下跌,日圆回升,财务大臣安住淳再度表示,必要时入市干预,类似情况只是一再证明货币自我贬值之战,有升无减.及至美汇近日上升,纽约期油连跌四日,上周五跌穿每桶100美元,连带油价急跌.法国政治改变的一个重要性,是让市场从梦中醒来,欧洲救市还有大量余波,小波浪随时再翻大波浪,种种变数均不在市场可作长期预测.而眼下各项资产价格的变动,会否酝酿趋势改变?

回说法国政治变天,这边国内选举结果刚尘埃落定,那边整个欧洲救市路线的变化才刚开始呢.接下来,是默克尔与奥朗德的谈判战,上周默克尔早警觉得奥朗德胜出机会大增,虽然反对刺激经济的主张,但留下一句”不想被孤立”.大抵,救市条数还是要慢慢倾的,但至于奥朗德会否如高盛所说,气势只属短暂,最终会向现实屈服,而与德国继续合作,怕只怕,新官上任三把火呢,未来一段日子,欧洲的政治风波是增没减,以致救市达成的条,随时出现变卦.(B02)

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欧罗稳守1.30 /苏子

美国有美债泡沫,欧洲则有欧债危机,但目前市场仍然视美债为资金避难所,以及视美元为最佳的避险货币.然而,市场这种态度,却清楚反映一个实况,便是认同欧债危机会先于美债泡沫爆煲,故在欧债危机正式爆煲前,所谓美债泡沫根本便不用担心.不过,市场炒作欧债危机已到了第三个年头,大量资金对已经炒作多时的欧债危机有了足够的心理准备以至真实的准备,再加上市场上亦已有大量有关欧债危机的分析,故欧债危机反而不用如此担心.然而,市场差不多一致相信美债泡沫绝不会提早爆破,加上不少投资者根本完全没有心理准备及危机意识迎接美债泡沫可能突然爆破,但此情况却非常有利于由美债泡沫爆破而触发绝大部分投资者想也没有想过的黑天鹅事件.市场的预期会否失准,即原来美债泡沫爆破的时间竟然较欧债危机早.若真的如此出人意表,那届时的金融市场真的可以用屍横遍野来形容了.

目前市场似乎有一个共识,便是金融市场一旦有任何风吹草动,美元便会因为避险资金的追捧而大幅上升,至于欧罗汇价则会被市场大手抛售,故后市欧罗兑美元的走势极难看好,只要有实力,逢高沽出欧罗兑美元将是必赢的策略.事实上,以欧罗的基本因素来看,如欧罗区的经济数据表现不济,经济有正式陷入衰退的风险,欧债危机仍未解决,而刚结束的法国与希腊的选举结果令市场担心欧债危机将会加添新的负面变数,令欧债危机随时爆煲的可能性上升,故市场看淡欧罗汇价的走势实在是合情合理,有投资者甚至表示,若不采取逢高沽出欧罗兑美元的策略才有问题.市场这种对欧罗汇价的负面情绪成功迫使昨天亚洲市欧罗兑美元裂口低开,并且失守1.30心理关口,一度低见1.2953水平才能止跌回稳.不过,到昨天欧洲入市后,欧罗兑美元却见升回1.30心理关口以上,更曾一度升至1.3045高位,较亚洲市所造的1.2953低位反弹近100点子.

昨天欧洲市欧罗兑美元未能承接亚洲市的大弱势进一步往下寻底,反而可以强力反弹至1.30关口以上波动,使不少采取破位追市的短线炒家损手,而这亦反映市场上正有另一股力量与主流看淡情绪对着干,并不认同市场上那些被认为是合情合理的负面因素.若欧罗兑美元再一次跌不下去,极可能是因为市场上这股与主流力量对着干的资金认为后市美元的表现将较欧罗更差,因此才能迫使欧罗兑美元得以在昨天欧洲市自低位强力反弹.如最终这股资金成功胜出,例如欧罗兑美元稍后可以在完全补回昨天亚洲市的裂口后进一步上升,最后更企稳在100天SMA以上波动及收市,那便要提防后市将大跌的并不是欧罗,而是美元.短线而言,欧罗兑美元要成功在1.2950以下收市才有望继续下挫.(B08)