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货币新闻 | 2012年 5月 8日 星期二 09:41 BJT

〔香港股市〕恒指开高0.5%,汇控季报料显示获利增长

路透香港5月8日电---香港股市恒生指数周二开高,汇丰控股(0005.HK)助力大盘.汇控定于今日稍晚公布的季报料显示获利增长,得益于投资银行业务回升和坏账持续下滑.[ID:nSB1531300]

恒生指数.HSI开高0.54%,报20,647.38点;恒生国企指数.HSCE升0.52%.(完)

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--编译 艾茂林;审校 郑茵

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