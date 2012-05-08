〔香港股市〕恒指开高0.5%,汇控季报料显示获利增长

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港5月8日电---香港股市恒生指数周二开高,汇丰控股(0005.HK)助力大盘.汇控定于今日稍晚公布的季报料显示获利增长,得益于投资银行业务回升和坏账持续下滑.[ID:nSB1531300]
恒生指数.HSI开高0.54%,报20,647.38点;恒生国企指数.HSCE升0.52%.(完)
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--编译 艾茂林;审校 郑茵
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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