〔香港个股〕富地石油增持中国燃气股份至17.1%,涉资逾1.75亿港元

路透香港5月8日电---中国燃气(0384.HK)收购战继续上演.据香港证监会最新资料显示,英国富地石油FOOI.L周一亦增持中国燃气的股份至17.1%,涉资逾1.75亿港元,以进一步巩固其单一最大股东之地位.

资料显示,富地石油按每股4.05-4.10港元,购入中国燃气4,298.4万股股份.

富地石油透过非单一途径持有中国燃气的股份,其中包括其与中国燃气前董事总经理刘明辉合资的China Gas Group Limited,以及富地石油执行副主席邱达强全资拥有的Fortune Max Holdings Limited购买中国燃气的股份.因此根据香港《公司收购及合并守则》,Fortune Max Holdings Limited、China Gas Group Limited及刘明辉被当作单一名人士.

中国石化(0386.HK)(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)的财团于去年12月向中国燃气提出每股3.5港元的收购要约,但中国燃气董事会以及富地石油均指出价未能反映基本价值.

目前收购正处于胶着状态,因中石化财团一再延迟交易期限.北京控股(0392.HK)母公司北京控股集团突然加入战团,出价每股4.1港元收购中国燃气主要股东阿曼石油等持股,使其持股升至12.65%,并超越韩国SK E&S成为中国燃气的第二大股东.

北控集团的举动不仅使中石化财团的收购计划岌岌可危,对富地石油亦带来威胁.不过富地石油财务总监莫贵标此前对路透称,富地石油继续增持中国燃气股份的决心不变.

中国燃气早盘收跌1.48%,报4港元.(完)

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