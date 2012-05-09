《香港报摘》--信报5月9日

* 头版头条:

--内地银行加强以香港作为走出去的据点,近期不断在港置业,新落成的甲级商厦备受青睐,令本已供求失衡的优质写字楼被抢得更贵.中环干诺道中50号全栋刚被一中资银行以近50亿港元夺去,尺价2.8万港元创下本港甲级写字楼新高,为今年物业市场的第一"大交易",市传买家为农行(1288.HK)(601288.SS).

* 其他:

--市场消息指,越秀地产(0123.HK)计划将市值逾百亿元的广州国际金融中心注入持股约36%的越秀房托(0405.HK),以壮大后者的资产规模.同时,前者亦可透过是次出售资产套现,缔造双赢局面.

--全球航空业环境恶劣,国泰航空(0293.HK)决定冻结招聘人手以严控成本,更不排除会削减航班.另一方面,港机工程(0044.HK)受惠于航班量增长,今年业务未见放缓,更拟增聘最多800人.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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