《香港报摘》--信报5月9日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
* 头版头条:
--内地银行加强以香港作为走出去的据点,近期不断在港置业,新落成的甲级商厦备受青睐,令本已供求失衡的优质写字楼被抢得更贵.中环干诺道中50号全栋刚被一中资银行以近50亿港元夺去,尺价2.8万港元创下本港甲级写字楼新高,为今年物业市场的第一"大交易",市传买家为农行(1288.HK)(601288.SS).
* 其他:
--市场消息指,越秀地产(0123.HK)计划将市值逾百亿元的广州国际金融中心注入持股约36%的越秀房托(0405.HK),以壮大后者的资产规模.同时,前者亦可透过是次出售资产套现,缔造双赢局面.
--全球航空业环境恶劣,国泰航空(0293.HK)决定冻结招聘人手以严控成本,更不排除会削减航班.另一方面,港机工程(0044.HK)受惠于航班量增长,今年业务未见放缓,更拟增聘最多800人.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。