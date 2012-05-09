《香港报摘》--经济日报5月9日

* 要闻版头条:

--受惠美国拨备改善,加上环球银行/资本市场业务及零售银行/财富管理业务双引擎带动,汇丰(0005.HK)首季实际基准税前利润按年升25%至68亿美元,达市场预期上限,派息每股0.09美元.

* 其他:

--全球四大交易所竞投伦敦金属交易所进入最后阶段,最新一轮竞投于周一截标后,LME行政总裁及董事Martin Abbott于伦敦总部接受访问时列出三大考虑要素,指除价钱外,股东还要求卖盘后可大致保持现时营运及带来新发展机遇.

--尽管面对欧洲政局动荡困扰大市,券商未有停步,耀才、辉立及东亚证券三间经纪行合并备有380亿港元抢攻新股孖展客.其中,耀才证券(1428.HK)暂且以0.8厘的超低息供本月三只新股用.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 曾祥进

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