《香港报摘》--经济日报5月9日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
* 要闻版头条:
--受惠美国拨备改善,加上环球银行/资本市场业务及零售银行/财富管理业务双引擎带动,汇丰(0005.HK)首季实际基准税前利润按年升25%至68亿美元,达市场预期上限,派息每股0.09美元.
* 其他:
--全球四大交易所竞投伦敦金属交易所进入最后阶段,最新一轮竞投于周一截标后,LME行政总裁及董事Martin Abbott于伦敦总部接受访问时列出三大考虑要素,指除价钱外,股东还要求卖盘后可大致保持现时营运及带来新发展机遇.
--尽管面对欧洲政局动荡困扰大市,券商未有停步,耀才、辉立及东亚证券三间经纪行合并备有380亿港元抢攻新股孖展客.其中,耀才证券(1428.HK)暂且以0.8厘的超低息供本月三只新股用.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。