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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 08:43 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月9日

路透香港5月9日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7615港元HKD=)

  美国股市周二收跌,因欧洲政治情势引发人们对该地区财政状况的忧虑,但尾盘涨势扶助股指缩减跌幅,收位远高于盘中低点. 

  道琼工业指数.DJI收跌76.44点,或0.59%,至12,932.09点;标准普尔500指数.SPX收跌5.86点,或0.43%,至1,363.72点.Nasdaq指数.IXIC下滑11.49点,或0.39%,至2,946.27点.[ID:nSB1533724]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  203.220   -1.83      48457            15.773       0.21
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.260   -4.66     141958             3.496      -1.25
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.780   -1.92     259999            86.587      -0.87
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.160   -2.39     193217            20.263      -0.67
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  140.270   -1.83      74316            10.887       0.06
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  102.070   -1.85      54210             7.922       0.28
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.790   -0.62     478002            69.528       0.69
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   51.240   -1.73      44465             3.977      -0.58
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.110   -1.55     216131            13.280      -0.90
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   19.780   -2.85      50555            15.352      -1.34
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.090   -1.20      21649             4.480       0.01
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.870   -0.87      11102             3.550      -1.39
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.100   -3.39      26485             1.327     -50.29
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.390   -1.65      59829             0.371      -3.64(完)

  --整理 陈敏

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