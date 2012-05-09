《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月9日

路透香港5月9日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7615港元HKD=) 美国股市周二收跌,因欧洲政治情势引发人们对该地区财政状况的忧虑,但尾盘涨势扶助股指缩减跌幅,收位远高于盘中低点. 道琼工业指数.DJI收跌76.44点,或0.59%,至12,932.09点;标准普尔500指数.SPX收跌5.86点,或0.43%,至1,363.72点.Nasdaq指数.IXIC下滑11.49点,或0.39%,至2,946.27点.[ID:nSB1533724] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 203.220 -1.83 48457 15.773 0.21 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.260 -4.66 141958 3.496 -1.25 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.780 -1.92 259999 86.587 -0.87 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 39.160 -2.39 193217 20.263 -0.67 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 140.270 -1.83 74316 10.887 0.06 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 102.070 -1.85 54210 7.922 0.28 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.790 -0.62 478002 69.528 0.69 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 51.240 -1.73 44465 3.977 -0.58 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.110 -1.55 216131 13.280 -0.90 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 19.780 -2.85 50555 15.352 -1.34 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.090 -1.20 21649 4.480 0.01 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.870 -0.87 11102 3.550 -1.39 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.100 -3.39 26485 1.327 -50.29 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.390 -1.65 59829 0.371 -3.64(完) --整理 陈敏