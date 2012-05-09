《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--5月9日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透香港5月9日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7615港元HKD=) 美国股市周二收跌,因欧洲政治情势引发人们对该地区财政状况的忧虑,但尾盘涨势扶助股指缩减跌幅,收位远高于盘中低点. 道琼工业指数.DJI收跌76.44点,或0.59%,至12,932.09点;标准普尔500指数.SPX收跌5.86点,或0.43%,至1,363.72点.Nasdaq指数.IXIC下滑11.49点,或0.39%,至2,946.27点.[ID:nSB1533724] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 203.220 -1.83 48457 15.773 0.21 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.260 -4.66 141958 3.496 -1.25 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.780 -1.92 259999 86.587 -0.87 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.160 -2.39 193217 20.263 -0.67 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 140.270 -1.83 74316 10.887 0.06 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 102.070 -1.85 54210 7.922 0.28 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.790 -0.62 478002 69.528 0.69 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 51.240 -1.73 44465 3.977 -0.58 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.110 -1.55 216131 13.280 -0.90 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 19.780 -2.85 50555 15.352 -1.34 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.090 -1.20 21649 4.480 0.01 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.870 -0.87 11102 3.550 -1.39 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.100 -3.39 26485 1.327 -50.29 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.390 -1.65 59829 0.371 -3.64(完) --整理 陈敏
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。