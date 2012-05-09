《香港重要政经日程》--5月9日-5月15日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
=====================今日香港主要政经消息==========================
5月9日(周三)
-- 金沙中国(1928.HK)公布一季度业绩.
-- 龙杰智能卡8210.HK公布一季度业绩.
-- 亚博科技控股(8279.HK)公布一季度业绩.
-- 卜蜂国际(0043.HK)公布一季度业绩.
--14:00 交通银行(3328.HK)在上海举行特别股东大会.
--14:30 国泰航空(0293.HK)召开年度股东大会.
--14:30 雨润食品(1068.HK)召开年度股东大会.
--19:00 渣打(2888.HK)在伦敦召开年度股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
5月10日(周四)
-- 中芯国际(0981.HK)公布一季度业绩.
-- 名家国际(8108.HK)公布一季度业绩.
-- 首华财经网络(8123.HK)公布一季度业绩.
-- 置富产业信托(0778.HK)公布一季度业绩.
-- 皓文控股(8019.HK)公布一季度业绩.
--10:00 三一国际(0631.HK)在上海召开年度股东大会.
--10:00 奥普集团控股0477.HK召开年度股东大会.
--14:30 雅居乐地产(3383.HK)召开年度股东大会.
--11:00 中国奥园(3883.HK)召开特别股东大会.
5月11日(周五)
-- 俄铝(0486.HK)公布第一季度业绩.
-- 泰山石化(1192.HK)公布全年业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第一季度业绩.
-- 中彩网通控股(8071.HK)公布第一季度业绩.
-- 直通电讯(8337.HK)公布第一季度业绩.
--16:30 公布第一季度GDP.
--09:00 中国太保(2601.HK)在深圳召开年度股东大会.
--09:00 中国石化(0386.HK)在北京召开年度股东大会.
--15:30 恒生银行(0011.HK)召开年度股东大会.
--11:00 李宁(2331.HK)召开年度股东大会.
5月12日(周六)
-- 东北虎药业(8197.HK)公布第一季度业绩.
5月13日(周日)
--14:00 天能动力(0819.HK)召开年度股东大会.
5月14日(周一)
-- 香港金管局公布4月外汇基金境外资产数据.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布第一季度净利.
-- 亨亚(0428.HK)公布第一季度净利.
-- 麦达斯控股(1021.HK)公布第一季度净利.
--12:00 希慎兴业(0014.HK)召开年度股东大会.
--11:30 利丰(0494.HK)召开年度股东大会.
--10:00 匹克体育(1968.HK)召开年度股东大会.
*5月15日(周二)
-- 中电控股(0002.HK)首次中期派息.
-- 亚洲资产(8025.HK)公布第一季度业绩.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第一季度业绩.
-- 信利国际(0732.HK)公布第一季度业绩.
--16:30 公布3月物价和外贸数据.
--14:00 中材股份(1893.HK)在北京召开年度股东大会.
--14:00 北青传媒(1000.HK)在北京召开年度股东大会.
--10:30 浩沙国际(2200.HK)召开年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。