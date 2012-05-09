《香港报摘》--其他报纸重要消息5月9日

* 明报:

--伦敦金属交易所(LME)行政长官马丁.雅培(Martin Abbott)表示,LME不一定卖盘,无意倚赖任何外力打入中国市场;又指正等待投行分析各入标者的计画,LME希望将整个过程私密处理,不愿评论太多.

--碧桂园(2007.HK)公布,今年五一假期(即4月29日至5月1日)录得认购额15.7亿人民币,按年跌逾五成.瑞信报告表明,内房财务状况继续恶化,而市场供应未来不会减少.

* 星岛日报:

--差饷物业估价署最新数据反映,首季住宅整体楼价上升逾半成,单在3月楼价已急升百分之四,攀至190.8最高位,由于租金升幅落后,令投资物业回报率急跌.

--中电控股(0002.HK)总裁兼首席执行官包立贤表示,过去几年在澳洲TRUenergy的股本投资达50亿澳元,即相当于400亿港元资金,即使当地业务表现满意,中电也需要资金投资于其他地区,因而考虑分拆澳洲电力业务上市.

--港铁大围站上盖发展周二(8日)正式登报邀纳意向书,这个发展总投资额达290亿港元,已录得多家发展商表示有兴趣参与,并包括有中、小型发展商,拟考虑合组财团竞投,以减低项目规模太大之风险.

* 苹果日报

--据了解,国泰航空(0293.HK)内部初步计数,今年首季录得轻微亏损,主因燃油成本大增,客货运收益率下降,因而于上月底决定暂停招聘及缩减杂费开支来控制成本.

--永利澳门(1128.HK)管理层首次对分析师透露,路氹项目将于数周内动工,投资总额中25%至40%资金透过股市集资,其余为借贷.是次项目投资额将介乎20亿至30亿美元.

* 东方日报:

--据联交所股权变动资料显示,恒地(0012.HK)主席李兆基于5月3及4日分别以每股平均44.148元增持41万股,以及43.858元增持40万股恒地股份,合共涉资约3,564万港元,令他所持好仓升至62.23%.

--里昂证券指,受惠新兴市场中产阶层人士上升,对奢侈品需求持续,预期今年至2014年全球奢侈品市场增长率仍高达10%,料今年奢侈品市场规模将达2,160亿欧元,其中大中华区的需求将上升24%.

* 文汇报

--港机工程(0044.HK)行政总裁邓健荣强调该集团未有裁员及冻薪计划,多年来一直不停地招聘人手,平均每年招聘200至300员工,今年更将新聘600至800人,以配合本港发展的需要.

--雅居乐(3383.HK)公布,公司通过挂牌方式,以6.96亿元人民币购得重庆市大渡口区一幅住宅及商业用地之土地使用权,地皮总占地面积约119,287平米,总建筑面积约348,171平米.

* 大公报

--山东省金融工作办公室和香港交易所(0388.HK)签订战略合作备忘录.港交所市场发展科高级总监暨上市推广部主管蓝博文表示,希望山东企业成为第一家以"双币双股"(人民币及港币)形式在港挂牌上市.据了解,目前山东拟赴港上市的企业多达百余家,今年计划有5家在香港实现上市.

--龙湖地产(0960.HK)公布,上月单月实现合同销售额30.4亿元人民币,与去年同期相比基本持平.今年首4个月累计实现合同销售额95.7亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

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