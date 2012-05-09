〔港报财经评论〕紧缩之路吸血救人--信报5月9日

紧缩之路吸血救人 /习广思

港股弹完即散,市场欠缺承接,不要忽略周一晚美股回升,法国股市其实在担忧中反弹.恒指开市后反弹逾100点,但很快无以为继,午后一度倒跌近100点,收报20,484点,下跌51点,在20,500点水平及250天线争持.大市成交额450亿港元,沽空比率8.52%.阴谋论牛熊,周一恒指急挫后,牛证重货区移落至20,300-20,399点,其次是20,000-20,099点,恒指初步支持仍在20,400点.昨天汇控(0005.HK)在季绩前,担当支撑恒指作用,收市后一份业绩颇为市场受落,正如预期”盘房”有进账,今天或为恒指带来稳定作用.反观国企指数,走势则教人更为担心,内银股既是高潮也是拖累.国指靠炒内银一度升穿250天线,淡马锡抽水后连跌四日,下试150天线,一旦失守,或将进一步调整.又惊又要买,是眼下许多投资者心态,也是被低息环境所逼出来.昨天部分高息股仍然获投资者留意,而且在低成交市况下,有见成交上升.两只高息股,中银香港(2388.HK)升1.89%,希慎(0014.HK)升1.94%.希慎股价升破35港元后,回吐三日,或是时候减持,其铜锣湾新商场8月开幕,无疑是有利因素,但集团在掌握时机方面却予人技低一筹之感,毕竟今年自由行已见放缓之势,相信铜锣湾租赁市场需求尚在,但发展商叫价未必过于进取了.

至于中银香港,相信在七一前的值博率不低呢,到底其受惠人民币业务开放、中港金融合作的角色是最大优势,而七一几乎肯定再有礼物送港,昨天发改委允许非金融机构可赴港发债,均是有利因素.有古仔可炒之余,中银有5厘股息作安全垫.其次,能够受惠阿爷送礼的是一些证券商,国泰君安(1788.HK)值博率较高.与其说不明朗因素众多,不如说市场缺乏可炒作消息,乃至瑞声科技(2018.HK)首季纯利按年增长15.5%,股价随即被炒高5.8%.部分残股竟有反弹之力,兴业太阳能(0750.HK)在众多太阳能股当中未算死残,公司在2012年金太阳示范工程中获得510MW项目,股价上升6.2%.郭主席再有新语,声言”圈钱日子已一去不返”,不能学华尔街.又曰,这是证券业金融创新迎来历史最好时期.有形之手,引水入市,只是有时候,唱得太好,好到难以置信,就无人会相信了.证券业本质从来离不开污秽,否则为何华尔街会是”贪婪”、”权欲”的代名词,监管制度再成熟的美国市场,仍然如此,更何况是贪污无处不在的中国.

更有趣的是,监管机关继续大唱蓝筹股长期投资价值,媲美大行报告,差在未有逐只股票点评.或许,你看不惯这一切国情,但要知道的是,有形之手下,撑市是硬道理,毋须多讲真理由,多多留意A股便是了.(B01)

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欧罗1.30关争持 /苏子

虽然前天欧洲市欧罗兑美元可以成功止跌回升,并自亚洲市的1.2953低位上升至1.3045高位,可惜前晚欧罗兑美元在突破欧洲市的1.3045高位后却未能出现更有力的升浪,因破位后仅高见1.3066便乏力再升,未能顺势补回上周五的1.3085收市裂口.即使前晚汇价最后能以近全日高位收市,但昨天亚洲入市后汇价不升反跌,到昨天伦敦入市后更一度略破1.30心理关口,低见1.2998水平才能止跌回稳,故技术上看欧罗兑美元若未能在昨晚重拾升势并成功补回上周五的收市裂口,料1.30心理关口必定会再面临严峻考验,且成功跌破的可能性将会大幅提高.欧罗兑美元已自1.2998低位逐步回升至1.3035水平,但仍低于上日的1.3058收市价.如昨晚欧罗兑美元未能进一步升至上日的收市价以上波动及收市,反而却在1.30心理关口附近收市,料今天欧罗兑美元将会面对较为严峻的沽压,料本周初亚洲早市所造的1.2953低位将会失守,从而下试今年1月23日所造的1.2873低位.

短线而言,欧罗兑美元要在补回上周五的收市裂口后进一步升至100天SMA的1.3115关键阻力以上波动及收市,才有望摆脱正式下破1.30心理关口的危机.目前欧罗兑美元已再次跌至1.30心理关口,并在此关口附近出现好淡争持,如汇价是次未能成功稳守此重要关口不破,并且更明显在之下收市,反映市场上的主流看淡欧罗力量已暂时成功胜出,故理论上破位后的欧罗兑美元应该不难一举跌破今年1月23日的1.2873低位,从而朝着今年首季的1.2622低位迈进.但至怕便是欧罗兑美元未跌至1.2873低位支持便已止跌回升,并且更再次重返1.30心理关口以上波动,即出现假突破的走势陷阱.因此,稍后若看见欧罗兑美元失守1.30心理关口后,虽然可以保持在1.30关口以下波动及收市,惟破位后的跌幅却一直不多于1%,那便要提防可能会是假突破,汇价其实仍未能摆脱过去两个多月的上落市走势模式.

简单而言,如稍后欧罗兑美元可以成功升回100天SMA阻力以上波动及收市,便可继续看好.反之,若一直乏力挑战100天SMA阻力,并且更成功跌破1.2873低位支持,届时汇价才有望按着目前市场甚为悲观的情绪继续往下寻底,从而脱离大家已经非常熟悉的波动范围.由于近日欧罗兑美元转弱时,英镑兑美元仍然保持强势,未见返回1.60心理关口以下波动,加上美汇指数始终未能成功突破80心理关口,故倾向相信近日欧罗兑美元的弱势未必足以构成一个大型单边跌市,上述的1.2873低位支持有可能发挥较强支持力,未必能一攻即破及出现更猛烈的单边跌市的情况.(B08)