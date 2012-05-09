〔港报财经评论〕化解欧债毒,苦药必须喝--经济日报5月9日

化解欧债毒,苦药必须喝 /林瑞芬

欧股与美股周一对希腊及法国选举结果反应平静,港股周一反而大跌,到周二理应收复小部分失地,但恒指最终收报20,484,跌51点.期指大低水情况未改善,短线走势疲弱.不过,收市后汇丰(0005.HK)所公布季绩表现胜市场预期,伦敦造价回升,有助纾缓港股下调压力,大市有秩序而回未恐慌.恒指低收20,500后,支持以20,000为主,观乎跌势要有所回顺,先要观察期指可否收复已失的上升轨20,500,昨收20,271.欧元区在衰退边缘挣扎下,严守财政紧缩还是改变思路谋求经济增长,争议没完没了,要将欧债问题弄致明朗化,只有时间可证.

据走出金融危机的欧元区小国拉脱维亚总理杜姆布罗夫斯基斯接受外电访问指出,如欧洲要摆脱债务危机,负债重国家不应以陷入衰退为规避承诺实施紧缩计划的理由.为何拉脱维亚总理有如此结论,就是该国曾深受经济萎缩之苦,经济在2008-2009年共萎缩了25%,超过欧盟任何一个成员国,债务亦超过GDP的90.4%,高于欧盟约定的60%水平,但之后该国政府实施紧缩措施,以取得由国际货币基金为首的纾困行动,严遵财政节约及改善财政赤字承诺,最终证明计划成功,经济于2010年回暖,2011年成长率超过5%.根据欧盟执委会预测,拉脱维亚今年预算赤字占经济比例将缩减至3.3%,相较2009年时的9.7%.标准普尔在今年5月亦将该国的信贷评级调升至BBB-,是自2009年以来首次回复其投资评级.

再从走出金融危机的冰岛总结成功原因,在善后危机的手法略有不同.当时冰岛虽接受IMF的金援,传统上需要依IMF的要求,采行严格的财政整顿计划,惟冰岛与IMF协商允获在实施援助措施的第1年,采行不过度紧缩的财政政策,使得冰岛得以继续保有北欧式的社会福利制度.不过,就果断地让信用过度膨胀的三大银行倒闭,由金融监督管理局接管该三大银行,同时设立新银行,将三大银行的国内存款及资产转移到新银行、采取严格的资本管制以及采取弹性的汇率政策.采行中期财政整顿方案,包括紧缩财政和大幅加税等措施之后,因而使得中国政府债务占GDP的比率一直稳定在约80-90%.冰岛于2008年秋季爆发银行破产的危机后,于2009年7月毅然决定申请加入欧盟,成功加入欧盟后冰岛能成功发行公债.从以上实例总结,在重债国走出危机都要经历”先苦后甜”过程,拉脱维亚靠财政节约,而冰岛就果断割离有毒银行资产,之后GDP经大衰退后回升,证明走对路.解欧债毒道理显浅,但要实践下来不易,才弄致变数多多.荷兰、法国、希腊及西班牙都不太认同过分的财政节约,这对经济带来冲击太苦.(012)

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资金流出内地,憧憬RRR下调 /余少文

国企指数连跌四日,但在10,500点水平初见支持,乐观而言或可继续以上落市来消化沽压,加上中国内地热钱有流走迹象,不排除加快人行下调存款准备金率的步伐,对大市带来支持.中国内地股市继续在今年高位整固,但国企指数则录得四连跌,昨日跌48点或0.5%,收10,525点,成交额是四连跌日子中最少的109亿港元,逆市上升主板H股增加至逾三分一.而红筹指数续守4,000点,全日跌32点或0.8%,收4,011点,成交额只有36亿港元.至于市场近日关注的期指低水问题,5月国指期指低水98点,收10,427点.6月期指低水316点,收10,209点,惟6月期指成交额明显增加,中国内地缺乏利好消息,欧洲又问题多多,后市仍然不明朗.估计4月中国内地经济数据没有惊喜,难以刺激大市上扬,只好等中国会否微调货币政策,否则国指在6月股份除息前,有机会下试10,000点.

而人民银行前日公布该行3月外汇总额为23.58万亿元人民币,当月新增外汇约1,030亿元人民币,由于这新增金额包括金融机构外汇占款,故可反映金融机构以外的外汇占款变化.不过,3月份金融机构新增外汇占款为1,246亿元人民币,显示有约216亿元人民币资金流出中国内地.数字亦显示,今年1月份和2月份人民银行新增外汇都高于金融机构外汇占款,反映当时有资金从不同途径流入中国内地,结束去年第四季资金流走局面.虽然3月份新增外汇数值仍为正数,人行在2月份新增外汇急降下也下调存款准备金率,不排除有资金流走迹象下,会加快人行5月份下调存准率的机会,从而刺激A股以及H股回升.当然,期指低水会否影响大市6月市况,认为是兵凶战危,有投资者来信指出,期指高低水除了涉及股息因素的公平价值外,也受到借贷利率跟股息率差距而影响高低水问题,认为后者对期指的影响较为轻微,较为关心除息因素对指数的影响.上周已指出,12只重磅H股除息会影响指数约277点,当中7只在6月除净而影响国指约220点.

彭博资料则显示,6月会有16只H股除息,合共会影响国指约233点,除息对指数影响最大是中国银行(3988.HK)、建设银行(0939.HK)和工商银行(1398.HK),三大行合共影响指数达167点.而6月期指的公平价值为负303点,略低于期指昨日低水316点,可谓大低水并不成立,实际低水只有13点,但5月期指公平价值为62点,低于当月期指低水98点,实际低水为36点,低水情况较6月更大.不过,国指上周五低水超过320点,低水情况高于昨日,才引发对6月市况的担心.(010)