〔港报社评〕中电率先叫阵,考梁振英能耐--经济日报5月9日

中电昨预先表明未来数年将大加电费,此不但对候任特首梁振英公开叫阵,更是对梁振英改变本港小政府、大市场方针,力增港府角色的首个测试.究竟政府如何插手既保市民民生,又不失友善营商环境,是梁振英大考验.中电昨高调指出,增加天然气发电与天然气价大升,未来数年要大加电费.此举表面是诉苦衷,实质无疑是向港府叫阵摸底并施压.为年底加价战,先摸底新港府.中电去年底就加电费与港府角力,最后被迫将今年电费加幅减近一半,惟此仅延后加幅,明年势追加补回,加上通胀等因素,中电明年加价幅度很可能达双位数,故今年底势与新政府就电费加幅大战.

对梁振英来说,这一仗并不易打,因港府2008年已与两电签订新利润管制协议,在尊重合约精神下,可操作空间有限.究竟如何善用对两电投资的监管权力,大打未来牌如开放电网、引入内地电力公司增竞争等,以迫使两电加电费有所节制,更图长期打破垄断局面,极考验新港府能耐.

香港始终以自由市场为本、遵行合约精神,以保本港经济与就业能健康发展,梁振英务须在加重干预以保障民生时,不损本港公平、自由的营商环境,此对梁振英、对香港,都绝对是崭新的挑战.梁振英以求变创新、扞卫民生的形象,在特首选举中胜出,市民自然对他在保障民生上,有甚高期望,中电的公开叫阵,正是他第一场大仗.各界将密切注视,并以此衡量梁振英施政意志与能力,尤其受影响的既得利益者更可能以此制定与新政府周旋谈判的策略,故梁振英更不容有失.(A08)