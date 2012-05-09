〔港报社评〕中美两军恢复沟通,严防战略错判冲突--信报5月9日

中国国防部长梁光烈访问美国,作为对美国前国防部长盖茨去年初访华后的回访.很明显,在美国重返亚洲加剧中美战略竞逐的形势下,两军恢复高层交流,有助稳定中美关系;加上当前南海和东海岛屿主权及海洋划界争端不断升温下,中美避免错判对方的战略目标,激化危机,双方都有恢复军方高层沟通的战略需要.梁光烈昨天与美国国防部长帕内塔会晤后透露,此行与美方达成四项共识,包括两军同意建立稳定关系、加强沟通、推动实务性交流和合作.然而缺乏制度性的交流机制,中美两军的关系基础始终带有高度的脆弱性.

作为落实返亚战略的最大力量资源,美国在区内部署精锐部队,以应对中国军力扩张是必然之举.对于美国返亚并加强与亚洲多国的军事联系,被视为”围堵”中国之策,帕内塔对此没有正面回答,只表示美国有需要使这些国家”有能力应付中美在这区内共同面对的挑战”,言词之间,暗含中美合作伙伴关系的竞争因素有不断增加的意味.

梁光烈此行,在非传统安全领域加强与美国军方合作,但影响两军关系稳定的敏感性因素,交流成果仍然一片空白.上周美国共和党参议员John Cornyn明确表示,将考虑向台湾出售新型F-16战机,反映中美军事关系充满易变的干扰因素.无论如何,目前中美正处于各自调整战略的过程,通过军事交流减少相互战略猜疑,避免非理性防范,显然已成为中美发展稳定关系的关键要素.(A02)