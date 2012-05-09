〔港报社评〕中美两军恢复沟通,严防战略错判冲突--信报5月9日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
中国国防部长梁光烈访问美国,作为对美国前国防部长盖茨去年初访华后的回访.很明显,在美国重返亚洲加剧中美战略竞逐的形势下,两军恢复高层交流,有助稳定中美关系;加上当前南海和东海岛屿主权及海洋划界争端不断升温下,中美避免错判对方的战略目标,激化危机,双方都有恢复军方高层沟通的战略需要.梁光烈昨天与美国国防部长帕内塔会晤后透露,此行与美方达成四项共识,包括两军同意建立稳定关系、加强沟通、推动实务性交流和合作.然而缺乏制度性的交流机制,中美两军的关系基础始终带有高度的脆弱性.
作为落实返亚战略的最大力量资源,美国在区内部署精锐部队,以应对中国军力扩张是必然之举.对于美国返亚并加强与亚洲多国的军事联系,被视为”围堵”中国之策,帕内塔对此没有正面回答,只表示美国有需要使这些国家”有能力应付中美在这区内共同面对的挑战”,言词之间,暗含中美合作伙伴关系的竞争因素有不断增加的意味.
梁光烈此行,在非传统安全领域加强与美国军方合作,但影响两军关系稳定的敏感性因素,交流成果仍然一片空白.上周美国共和党参议员John Cornyn明确表示,将考虑向台湾出售新型F-16战机,反映中美军事关系充满易变的干扰因素.无论如何,目前中美正处于各自调整战略的过程,通过军事交流减少相互战略猜疑,避免非理性防范,显然已成为中美发展稳定关系的关键要素.(A02)
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。