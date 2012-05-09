〔港报社评〕勿逼中国亮剑,菲须悬崖勒马--文汇报5月9日

中国外交部在不足一个月内,第三度约见菲律宾驻华使馆外交官.副外长傅莹前日在北京再次约见菲律宾驻华使馆临时代办蔡福烔,就当前黄岩岛事件提出严正交涉.傅莹强调黄岩岛是中国固有领土,指菲方变本加厉地不断扩大事态,令中方对形势难以乐观,中方也做好了应对菲方扩大事态的各种准备,希望菲方不要误判形势,不计后果地不断推动事态升级.事实上,菲律宾的不断挑衅已超出中方底线,外交部的强硬表态是对菲的”最后通牒”,表明中国政府已经做好了包括应付菲方军事挑衅行动在内的各种准备.

在形势判断上,菲律宾错误以为美国可靠,中国可欺.2010年,美国高调宣布将战略重心全面东移亚太,积极介入南海争端,菲律宾据此认为自己在南海兴风作浪的良机已经到来,不断声言要将南海问题诉诸国际法庭,悍然将中国南海改名”西菲律宾海”,将黄岩岛改名”帕那塔格礁”,种种小动作已到了令人忍无可忍的程度.

通过直接谈判和友好协商处理争议,仍是当前解决黄岩岛问题的最佳路径,中国会尽一切可能将这种努力进行到最后一刻.但是,菲方不能将中国的善意视为软弱可欺.黄岩岛事件从战术层面来讲,菲律宾已经打响了”第一枪”,严重危害了中国主权和领土完整,危害了中国渔民的合法权益.中国正在把握时机,有理、有利、有节地展开先礼后兵的亮剑行动.奉劝菲律宾当局悬崖勒马,切勿玩火自焚.(A02)