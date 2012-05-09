〔港报社评〕电子书打破书商垄断?未见教局显示足够决心--明报5月9日

香港教育局与书商就教科书、教材分拆纠缠几年,进展缓慢,效果近乎零,港府另辟蹊径,推行电子教科书计划,按教育局长孙明扬的说法是”破釜沉舟”,引入竞争,打破书商垄断局面,使书价合理化.书商巧取豪夺的赚钱作风,固然使学生和家长愤怒和厌恶,不过,港府没有通盘政策对应,也是书商肆无忌惮的原因之一.就以电子书而言,教育局现在只从内容入手,学校是否有足够配套实施电子教学,并无触及.破釜沉舟,是形容再无退路的无比决心,以目前所得资料,未见教育局显示出这种决心.

电子书三大隐忧,小心埋下新祸根.孙明扬形容为破釜沉舟的推动电子教科书计划,旨在将竞争者引入教科书市场,打破垄断局面.孙明扬表示会申请5,000万港元拨款,给非牟利机构如大学的出版社等,提供每科最多400万港元”一对一”配对资助,开发小一至初中12类科目电子书,预期首批可在2014/15学年使用.家长和学生当然期望电子书计划可以改变市场,毋须再被书商剥削,不过,初步所见,电子书计划有3点值得注意,能否成功,存在隐忧.

教育局向大学的出版社招手,提供资助推动电子书计划,本来引入大学等不牟利机构参与,是理想安排,不过,证诸香港各家大学在自资学位课程的表现,却使人大失所望,学生源源进贡,大学年年赚大钱,与学店何异;另外,目前大多数所谓不牟利私家医院的唯利是图情况,有目共睹.所以,教育局不宜过度相信所谓”不牟利”机构,必须小心严格甄别,以免豢养出一批垄断市场牟利的电子书出版商.(A04)