〔港报社评〕新政府要打好电费硬仗--星岛日报5月9日

中电集团高层明言”低廉电费的时代已告终”.本港减排进程遇上天然气洁净能源价格飙升,如何确保改善空气质素时,不致大增市民生活负担和企业经营成本,成为新政府要面对的复杂挑战.中电大增电费的前哨战,已在去年底今年初展开.最初中电提出的电费加幅达9.2%,其中一个原因是天然气价格大升,最后在港府和社会压力下,短短10天内把建议加幅一缩再缩至4.9%,比去年全年的5.3%通胀率略低.

港府为了履行与广东省签下的减排协议,改善珠三角包括香港的空气质素,要求香港电力公司增用清洁能源,是导致电费增加的其中一项因素.电力公司相应增加电费时,则受到政府施压缩减加幅.嘉道理公开要求港府解释其决策对发电行业的影响,特别是客户因而要承担的较高成本.他又指出新政府行将上场,是展开讨论电力业务课题的时机.

由于增加使用天然气发电是配合粤港两地政策的需要,港府可以考虑能否得到广东省方面的合作,帮助电力公司向广东企业购买燃气时,争取优惠价格.为了改善空气质素,成本极高,成为未来电价大升原因,电力公司拒绝承担相关成本,影响本身盈利.精于计算的中电管理层会觉得,电厂和网络投资庞大又复杂,就算采取电网分家等方式引入竞争,都不易削弱集团竞争优势.面对财团强硬的态度,新政府如何确保市民能够以合理价钱享受优质服务,恐怕要打连场硬仗.(A06)