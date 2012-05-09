〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.6%,中资股表现疲弱

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透香港5月9日电---香港股市周三开低,料将连续第五日下跌,中资股拖累大盘.
恒生指数.HSI开低0.6%,报20,361.55点;恒生国企指数.HSCE跌1.07%.(完)
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--编译 戴素萍;审校 张涛
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