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货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 09:38 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.6%,中资股表现疲弱

路透香港5月9日电---香港股市周三开低,料将连续第五日下跌,中资股拖累大盘.

恒生指数.HSI开低0.6%,报20,361.55点;恒生国企指数.HSCE跌1.07%.(完)

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--编译 戴素萍;审校 张涛

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港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK

香港联交所公告.....[SEHK-LZH] 市场表现一览................AD.HK

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