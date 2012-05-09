〔香港个股〕星狮地产获大股东提出私有化,复牌大涨逾四成

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透香港5月9日电---聚焦中国内地的小型房地产商--星狮地产(0535.HK)宣布,其大股东提出按每股0.28港元将该公司私有化,交易涉及总代价高至5.46亿港元.
受私有化消息刺激,自3月29日起停牌的星狮地产,周三恢复买卖,早盘最多升大涨47.4%至与私有化价格看齐.香港时间10:04升幅收窄至42.11%,报0.27港元.
公司的声明称,该公司的成交量一直偏低,而其自2006年进行供股以来,迄今并供进行任何集资活动,故私有化建议可为股东提供一个将公司持股变现,以重新部署于其他更具吸引力的投资机会上.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
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