〔香港个股〕星狮地产获大股东提出私有化,复牌大涨逾四成

路透香港5月9日电---聚焦中国内地的小型房地产商--星狮地产(0535.HK)宣布,其大股东提出按每股0.28港元将该公司私有化,交易涉及总代价高至5.46亿港元.

受私有化消息刺激,自3月29日起停牌的星狮地产,周三恢复买卖,早盘最多升大涨47.4%至与私有化价格看齐.香港时间10:04升幅收窄至42.11%,报0.27港元.

公司的声明称,该公司的成交量一直偏低,而其自2006年进行供股以来,迄今并供进行任何集资活动,故私有化建议可为股东提供一个将公司持股变现,以重新部署于其他更具吸引力的投资机会上.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)