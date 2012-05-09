〔香港个股〕雅居乐以近7亿元人民币购入重庆商住土地

路透香港5月9日电---以广东省为基地的房地产商--雅居乐地产(3383.HK)宣布,以6.96亿元人民币购入重庆一幅商住用地,为该公司在重庆的第二个项目.

公司的新闻稿称,是次购得的土地位于重庆市大渡口区,土地总面积约11.9万平方米,总建筑面积约34.8万平方米,折合楼面地价每平方米约1,999元.

此前路透引述消息人士称,重庆与部分香港投资者有所接触,包括长江实业(0001.HK)、和记黄埔0013.HK及瑞安房地产(0272.HK)等,希望出售受困的地产资产,并巩固在薄熙来下台后始终阴云笼罩的财政状况.[ID:nSB1522950]

雅居乐原来在重庆已有一住宅开发项目"重庆雅居乐国际花园",是公司在当地的首个旗舰项目.雅居乐表示,是次购入大渡口区的土地,不单补充了公司在重庆的土地储备,也将巩固其在重庆及西部地区的发展.

雅居乐周三早盘初段股价下滑2.47%,报9.1港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.77%.(完)

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