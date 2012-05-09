〔香港个股〕雅居乐以近7亿元人民币购入重庆商住土地

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透香港5月9日电---以广东省为基地的房地产商--雅居乐地产(3383.HK)宣布,以6.96亿元人民币购入重庆一幅商住用地,为该公司在重庆的第二个项目.
公司的新闻稿称,是次购得的土地位于重庆市大渡口区,土地总面积约11.9万平方米,总建筑面积约34.8万平方米,折合楼面地价每平方米约1,999元.
此前路透引述消息人士称,重庆与部分香港投资者有所接触,包括长江实业(0001.HK)、和记黄埔0013.HK及瑞安房地产(0272.HK)等,希望出售受困的地产资产,并巩固在薄熙来下台后始终阴云笼罩的财政状况.[ID:nSB1522950]
雅居乐原来在重庆已有一住宅开发项目"重庆雅居乐国际花园",是公司在当地的首个旗舰项目.雅居乐表示,是次购入大渡口区的土地,不单补充了公司在重庆的土地储备,也将巩固其在重庆及西部地区的发展.
雅居乐周三早盘初段股价下滑2.47%,报9.1港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.77%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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