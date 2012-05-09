〔香港房地产〕3月私人住宅楼价按月升逾4%,小型单位涨势明显--政府

路透香港5月9日电---香港差饷物业估价署最近发布数据显示,3月各类私人住宅单位的楼价按月上升4.1%,升幅较上月扩大,其中小型单位涨势明显;而私人住宅租金则靠稳.

据差饷物业估价署统计的临时数字,3月份所有类别的私人住宅楼价指数为190.8,较2月份的183.3上升;而较去年6月份的188.1全年高位,高出1.4%.

环球经济不明朗,加上政府的压抑楼市措施持续,二手成交萎缩,今年1月楼价指数跌至自去年4月以来的低位.但其后楼市持续回暖,2、3月份的楼价继续拾级而上.

按不同类型私人住宅分类,面积较细的一般住宅单位于3月份的升幅较为显着,其中以面积40平方米以下的小型单位升幅最亮眼,按月涨5.2%.

而单位面积40-69.9平方米及70-99.9平方米的楼价按月分别升3.7%和2.9%.面积在100平方米以上的豪宅单位的楼价按月升幅为2.3%.

私人住宅租金于去年10月见顶后,近月已有回稳趋势.3月份所有类别住宅单位租金指数为133.7,与2月份的133.6基本持平.(完)

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