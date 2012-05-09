〔香港个股〕国泰航空预期今年上半年财务业绩"令人失望",因油价高企

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透香港5月9日电---香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)周三称,预期今年上半年的财务业绩将"令人失望",主因油价持续高企.
公司称,货运业务虽在3月份短暂改善,但没有持续复苏的迹象.经济客舱收益率继续面对压力,头等及商务客舱收益率亦略为偏软.因应这些情况,公司尽可能削减成本,包括减低可运载量.
国泰并称,尽管目前营商环境严峻,但财政状况仍相当稳健,足以维持产品及服务的质素,以及继续进行策略性长期业务投资.
国泰航空股份周三收高0.45%至13.36港元,过去三个月累计下跌16%;大盘恒生指数.HSI今日则下跌0.75%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 乔艳红
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