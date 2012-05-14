〔香港个股〕利丰称未见中国内需放缓对其订单有所影响

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透香港5月14日电---环球消费产品出口商利丰有限公司(0494.HK)周一表示,尽管近期中国数据略疲,但未对其订单有显着影响,且预估未来三年中国仍会是主要采购(sourcing)市场.
在被问及近期中国订单情形时,新任主席冯国纶在股东会后称,"我们暂时没有见到中国(订单)有什么影响."
"在出口方面,中国仍然是最主要的制造国,我们订单没有太明显影响,"他进一步解释称,"零售方面,我们零售业务不是很大,内需成长放缓也没有太大影响.
中国人民银行上周六宣布下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.分析师指出,中国二季度经济数据偏弱,出口也下滑,内需动力不足,促人行今年以来二度调降存准率.[ID:nSB1542162]
总裁乐裕民(Bruce Rockwitz)则称,"中国仍是利丰最主要的采购来源,未来三年情况不会改变."
为沃尔玛(WMT.N)和Target(TGT.N)等大型连锁店采购的利丰,其最大市场为美国,去年营业额占比达60%,欧洲以21%次之,亚洲则由前一年的4%,增为12%,为营收增长最快的地区.
乐裕民上周三接受路透专访时称,尽管美国经济仍在复苏轨道,但预料要到总统大选结束才会见到明显成长.至于欧洲,整体而言,未来两年难见成长.[ID:nSH0104419]
公司去年宣布,主席冯国经将于2012年股东周年大会后退任集团主席职务,并由胞弟冯国纶接任[ID:nSH0062311].
利丰去年宣布一项"三年计划",目标在2013年达到核心经营溢利15亿美元.去年的核心经营溢利则是增长22%至8.82亿美元[ID:nSH0110664].(完)
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--记者 李珊珊/郭经伟; 审校 杨淑祯
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。