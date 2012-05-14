〔香港个股〕利丰称未见中国内需放缓对其订单有所影响

路透香港5月14日电---环球消费产品出口商利丰有限公司(0494.HK)周一表示,尽管近期中国数据略疲,但未对其订单有显着影响,且预估未来三年中国仍会是主要采购(sourcing)市场.

在被问及近期中国订单情形时,新任主席冯国纶在股东会后称,"我们暂时没有见到中国(订单)有什么影响."

"在出口方面,中国仍然是最主要的制造国,我们订单没有太明显影响,"他进一步解释称,"零售方面,我们零售业务不是很大,内需成长放缓也没有太大影响.

中国人民银行上周六宣布下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.分析师指出,中国二季度经济数据偏弱,出口也下滑,内需动力不足,促人行今年以来二度调降存准率.[ID:nSB1542162]

总裁乐裕民(Bruce Rockwitz)则称,"中国仍是利丰最主要的采购来源,未来三年情况不会改变."

为沃尔玛(WMT.N)和Target(TGT.N)等大型连锁店采购的利丰,其最大市场为美国,去年营业额占比达60%,欧洲以21%次之,亚洲则由前一年的4%,增为12%,为营收增长最快的地区.

乐裕民上周三接受路透专访时称,尽管美国经济仍在复苏轨道,但预料要到总统大选结束才会见到明显成长.至于欧洲,整体而言,未来两年难见成长.[ID:nSH0104419]

公司去年宣布,主席冯国经将于2012年股东周年大会后退任集团主席职务,并由胞弟冯国纶接任[ID:nSH0062311].

利丰去年宣布一项"三年计划",目标在2013年达到核心经营溢利15亿美元.去年的核心经营溢利则是增长22%至8.82亿美元[ID:nSH0110664].(完)

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