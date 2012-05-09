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货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 16:23 BJT

〔香港股市〕收跌0.8%,连续第五个交易日下滑

路透香港5月9日电---香港股市周三连续第五个交易日下跌,受累于中资金融股和对成长敏感板块的疲势,因投资者削减风险并买入防御类股,凸显对希腊救援协议可能搁浅的担忧.

恒生指数.HSI收盘跌0.75%,至20,330.64点.恒生国企指数.HSCE跌1.61%,报10,356.64点.

沪综指.SSEC收报2,408.59点,跌1.65%,创六周最大单日跌幅.

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