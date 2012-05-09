〔香港股市〕收跌0.8%,连续第五个交易日下滑

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透香港5月9日电---香港股市周三连续第五个交易日下跌,受累于中资金融股和对成长敏感板块的疲势,因投资者削减风险并买入防御类股,凸显对希腊救援协议可能搁浅的担忧.
恒生指数.HSI收盘跌0.75%,至20,330.64点.恒生国企指数.HSCE跌1.61%,报10,356.64点.
沪综指.SSEC收报2,408.59点,跌1.65%,创六周最大单日跌幅.
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。