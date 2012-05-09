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货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 16:35 BJT

〔香港金融〕香港证监会称加强IPO保荐人监管,建议监禁和罚款等罚则

路透香港5月9日电---香港证券及期货事务监察委员会(证监会)周三表示,假如IPO保荐人误导投资者,建议最高罚则为监禁三年和罚款70万港元.

证监会亦将为保荐人的操守订出更严格的规管,包括在尽职审查及上市申请的文本须向公众披露.

证监会将就加强保荐人监管制度,由今天起至7月6日止进行公众谘询.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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