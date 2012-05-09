〔香港金融〕香港证监会称加强IPO保荐人监管,建议监禁和罚款等罚则

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透香港5月9日电---香港证券及期货事务监察委员会(证监会)周三表示,假如IPO保荐人误导投资者,建议最高罚则为监禁三年和罚款70万港元.
证监会亦将为保荐人的操守订出更严格的规管,包括在尽职审查及上市申请的文本须向公众披露.
证监会将就加强保荐人监管制度,由今天起至7月6日止进行公众谘询.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
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