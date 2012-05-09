〔香港金融〕香港证监会称加强IPO保荐人监管,建议监禁和罚款等罚则

路透香港5月9日电---香港证券及期货事务监察委员会(证监会)周三表示,假如IPO保荐人误导投资者,建议最高罚则为监禁三年和罚款70万港元.

证监会亦将为保荐人的操守订出更严格的规管,包括在尽职审查及上市申请的文本须向公众披露.