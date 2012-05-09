〔香港个股〕国泰航空料上半年业绩"令人失望",将多渠道降成本(更新版)

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
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* 国泰预期上半年业绩将"令人失望"
* 油价高企和经济不稳是主因
* 今年可载客量增幅目标由7%下调至3.2%
* 无计划取消或延迟飞机订单
路透香港5月9日电---以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)预期今年上半年的财务业绩将"令人失望",因油价持续高企且环球经济动荡;公司正采取调整客运量等措施减低成本.
公司周三称,货运业务虽在3月份短暂改善,但没有持续复苏的迹象.经济客舱收益率继续面对压力,头等及商务客舱收益率亦略为偏软.因应这些情况,公司尽可能削减成本,包括减低可运载量.
客运方面,国泰集团今年整体的可载客量增幅将会由目标的7%下调至3.2%;货运方面,今年的整体可载货量增长将由目标的7%下调至4%,而货机的可载货量增长则由3%下调为零.
"油价持续高企正严重影响全球航空公司.目前的困难局面并非国泰独有,而是整个航空业均需面对的问题.就国泰而言,由于经营环境波动,我们别无他法,唯有采取一系列有效的短期措施应对."国泰航空行政总裁史乐山在新闻稿中称.
国泰航空未有公布第一季度业绩,但持有其约30%股份的中国国航(0753.HK)(601111.SS)首季净利大跌86%至2.39亿元.野村分析师估计国泰可能在首季已经录得约9,000万港元亏损.
国泰航空此前公布2011年全年净利按年下跌61%,并指出今年将面临更多挑战.[ID:nSH0109308]
尽管目前营商环境严峻,但国泰表示其财政状况仍相当稳健,足以维持产品及服务的质素,以及继续进行策略性长期业务投资.集团无计划取消或延迟飞机订单,今年将按原定计划接收15架新飞机,其中六架已投入运作.
国泰将继续落实长期投资项目,包括在2019年前接收93架燃油效益较高的新飞机,总值超过1,900亿港元;动用57亿港元于香港国际机场兴建的新货运站,将于明年初启用;以及投资超过30亿港元提升机舱产品及贵宾室设备等.
国泰航空股份周三收高0.45%至13.36港元,过去三个月累计下跌16%;大盘恒生指数.HSI今日则下跌0.75%.(完)
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--记者 梁淑芬/陈敏; 审校 乔艳红/林高丽
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